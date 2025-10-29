사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금 무궁화대훈장은?

최고 훈장인 만큼 귀금속 사용량도 상당

정부 수립 이후 현재 약 90여 명 받아

이재명 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 위해 국빈 자격으로 방한한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대한민국 최고 훈장인 무궁화대훈장을 수여한다. 미국 대통령이 이 훈장을 받는 것은 이번이 처음이다. 29일 대통령실은 이재명 대통령이 트럼프 대통령의 국빈 방문 일정 중 서훈 행사에서 직접 무궁화대훈장을 수여한다고 밝혔다. 이번 수여는 한미 정상회담과 APEC 정상회의에 맞춰 진행하는 외교 일정의 일환이다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 무궁화 대훈장을 수여한 후 박수치고 있다. 연합뉴스

상훈법 제10조는 "무궁화대훈장은 우리나라의 최고 훈장으로서 대통령에게 수여하며, 대통령의 배우자, 우방원수 및 그 배우자 또는 우리나라의 발전과 안전보장에 이바지한 공적이 뚜렷한 전직 우방원수 및 그 배우자에게도 수여할 수 있다"고 규정하고 있다. 외국 정상에게 수여될 때는 실제 공적보다는 양국 간 외교 관계 강화의 상징적 의미가 크다. 정부 수립 이후 현재까지 약 90여 명의 외국 정상 및 배우자가 무궁화대훈장을 받았으며, 첫 외국인 수훈자는 1964년 하인리히 뤼브케 서독 대통령이었다. 당시 독일은 한국에 1억4000만마르크 차관을 제공하며 경제개발에 기여했다.

무궁화대훈장은 대한민국 최고 훈장으로 어깨에 거는 정장(Badge), 가슴에 다는 부장(Star), 목에 거는 경식장(Collar Decoration), 옷깃에 다는 금장(Lapel Badge) 등으로 구성된다. 각 장식에는 봉황(대통령 상징), 태양지(국위 선양), 홍대지(노고의 빛), 금관(최고 지위), 점쇄환(국민 결속), 서접(상서로움), 무궁화판(행정 구역 상징), 태극(대한민국), 월계엽환(평화·자유), 붉은색 수(정열·투지) 등 상징이 담겨 있다. 무궁화대훈장은 한국조폐공사가 제작하며 통상 2세트 기준으로 약 두 달의 제작 기간이 걸린다. 트럼프 대통령에게 수여될 훈장은 갑작스러운 수여 가능성에 대비해 미리 제작된 '비축용 세트'일 가능성도 있다.

역대 대통령 예외 없이 재임 중 자신에게 수여…윤석열 전 대통령만 받지 못해

최고 훈장인 만큼 귀금속 사용량도 상당하다. 금 190돈(712.5g), 은 110돈(412.5g)에 루비, 자수정, 칠보 등이 사용되며 최근 금값 급등으로 제작비 중 금값만 약 1억3000만 원(29일 기준)을 넘는 것으로 알려졌다. 문재인 전 대통령 부부가 퇴임 시 받은 무궁화대훈장은 세트당 6823만 원이었다. 트럼프 대통령이 '황금'을 상징적 색상으로 선호하는 만큼 황금빛 무궁화대훈장이 상징적으로 어울린다는 해석도 나온다. 전날 일본 다카이치 사나에 총리 또한 트럼프 대통령에게 황금 골프공을 선물했다.

무궁화대훈장. 아시아경제DB.

무궁화대훈장 1호는 1949년 이승만 대통령이었다. 이후 모든 대통령은 예외 없이 재임 중 무궁화대훈장을 자신에게 수여했다. 다만 최근 정치 양극화가 심화하면서 '셀프 수여' 논란이 잦아졌다. 따라서 대부분의 대통령은 취임 초 받지만, 문재인 전 대통령은 임기 말로 수여 시점을 늦췄다. 반면 윤석열 전 대통령은 탄핵으로 임기를 마쳐 무궁화대훈장을 받지 못한 유일한 대통령으로 남았다.





국회입법조사처가 2016년에 발간한 '우리나라 서훈 제도의 현황과 개선 방안'에 따르면 독일과 프랑스는 우리와 마찬가지로 현직 대통령 또는 총리가 재임 중 최고 훈장을 받는 구조를 갖고 있다. 반면 미국은 퇴임 후 일정 기간이 지난 뒤 현직 대통령이 전직 대통령에게 수여하는 것이 일반적이다. 영국과 일본도 국왕이 퇴임한 전 총리에게 수여하는 방식을 취하고 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

