동아대, 개교 79주년 ‘자랑스러운 동아인상’ 선정

박세철 ㈜오리엔탈정공 회장·박희덕 ㈜팜젠사이언스 부회장

동아대학교(총장 이해우)는 개교 79주년을 맞아 '자랑스러운 동아인상' 수상자로 박세철 ㈜오리엔탈정공 회장과 박희덕 ㈜팜젠사이언스 부회장을 선정했다고 29일 전했다.

시상식은 오는 31일 오전 11시 동아대 부민캠퍼스 다우홀에서 열리는 개교기념식에서 진행된다.

박세철 회장은 1987년 동아대 기계공학과를 졸업한 후, 1989년 ㈜오리엔탈정공에 입사해 부산사업소 공장장, 해외사업본부 본부장, 관리본부장, 기획조정실장, 부사장 등을 거쳐 2014년 대표이사, 2021년 회장으로 취임했다.

㈜오리엔탈정공은 1980년 설립된 조선·해양 기자재 전문기업으로, 국내 선박용 크레인 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 현재 부산 에코델타시티에 국내 조선기자재업계 최초의 자체 연구개발(R&D)센터를 건립 중이다.

박희덕 부회장은 1993년 동아대 응용통계학과를 졸업한 후 2013년 ㈜팜젠사이언스에 입사해 특수사업본부장, 생산본부장, 경영지원본부장, 대표이사를 역임하고 2023년 부회장으로 취임했다.

그는 급변하는 경영환경 속에서 전략적 의사결정과 과감한 사업 확장을 통해 탁월한 성과를 거두며, ㈜팜젠사이언스를 가장 빠르게 성장하는 중견제약사로 이끌었다. 또 국민 건강 증진과 제약산업 발전에도 크게 기여한 공로를 인정받았다.





동아대학교 관계자는 "두 동문은 각자의 산업 분야에서 뛰어난 전문성과 리더십으로 사회 발전에 이바지하며 모교의 위상을 높였다"며 "동아대가 배출한 인재들이 국내외 각지에서 탁월한 성과를 내고 있어 자랑스럽다"고 말했다.

박세철 ㈜오리엔탈정공 회장(왼쪽)과 박희덕 ㈜팜젠사이언스 부회장.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

