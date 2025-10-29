IBK기업은행, 아이성장 맞춤플랫폼 '아이 봄' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행안부 협업…업계 최초 산모·아이 맞춤형 혜택제공

IBK기업은행은 임신·출산부터 청소년기까지 아이 성장 단계에 필요한 금융과 생활 서비스를 제공하는 '아이 봄' 플랫폼을 지난달 출시했다고 29일 밝혔다.

IBK기업은행 아이봄 플랫폼 화면. 기업은행

AD

아이 봄은 임신 단계부터 자녀가 청소년이 될 때까지 성장 주기에 맞춘 금융, 생활, 건강 정보를 제공하는 서비스다.

고객은 아이 봄에서 출산·육아 관련 모든 서비스를 확인하고 누릴 수 있다. 출산을 앞두거나 미성년인 자녀를 둔 부모 누구나 이용 가능하다.

기업은행은 사내 학습조직에서 제안한 아이디어를 사업화했다고 설명했다. 행정안전부와 협업해 만들었다.

업계 최초로 산모 맞춤 혜택과 정부의 아이 관련 혜택을 동시에 제공하는 게 특징이다.

예정된 일정과 혜택을 자동으로 알려주는 알림 기능을 탑재해 사용자 편의성을 높였다.

아이 봄은 아이 자산 관리를 돕는 '금융라운지', 인공지능(AI) 기반 작명 서비스, 산모수첩 등 출산 관련 혜택을 위한 '출산 비금융라운지', 영유아 검진 등 육아 혜택을 제공하는 '육아 비금융라운지'로 구성됐다.

서비스는 개인고객용 모바일뱅킹 앱(아이원뱅크·개인)을 통해 이용할 수 있다.





AD

기업은행 관계자는 "아이 봄은 임신 단계부터 아이 성장 과정에 필요한 정보를 제공하는 플랫폼"이라며 "앞으로도 고객 가정 생활에 실질적 도움이 되는 서비스와 혜택을 확대할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>