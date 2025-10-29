삼성중공업, 스마트 조선소 앞세워 '글로벌 톱티어' 비전 선포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘S-EDP’ 기반 디지털 전환 가속

2030년까지 자동화율 2배 확대

삼성중공업이 설계·생산 자동화를 통해 글로벌 조선·해양 산업의 '탑 티어(Top Tier)' 도약을 선언했다.

삼성중공업은 29일 경남 거제시 삼성거제호텔에서 (오토2비전)'Auto2Vision' 행사를 열고 조선해양업계 최초로 구축한 자동화 플랫폼 'S-EDP(SHI-Engineering Data Platform)'를 공개했다고 밝혔다. 이번 행사는 자동화(Automation) 기술의 진보를 미래 비전으로 연결한다는 의미를 담고 있다.

최성안 삼성중공업 대표이사(부회장)가 29일 삼성거제호텔에서 열린 'Auto2Vision' 행사에서 설계·생산자동화 비전을 설명하고 있다. 삼성중공업 제공

행사에는 글로벌 오일메이저 페트로나스와 ENI, 미국 비고르마린(Vigor Marine) 대표, 서일준 국회의원, 민기식 거제시 부시장 등 국내외 주요 인사 80여 명이 참석했다.

삼성중공업에 따르면 S-EDP는 설계 데이터가 자동 저장·공유되는 시스템으로, 웹 기반의 동시 접근과 실시간 협업이 가능하다. 이를 통해 도면·문서·계산서가 자동으로 작성돼 설계 기간이 크게 단축되고, 문서 중심의 업무 방식에서 데이터 기반 체계로 전환할 수 있을 것으로 기대된다.

회사는 S-EDP를 기반으로 설계 자동화율을 2030년까지 2배 이상 높이고, 설계·구매·생산 전 부문 데이터를 연계하는 디지털 전환(DX)을 추진할 계획이다. 또 이를 스마트오피스와 스마트팩토리 구축의 기반으로 삼아 전사적인 업무 혁신을 가속할 방침이다. 삼성중공업은 향후 S-EDP를 국내외 사업장에 확대 적용하는 한편, 파트너십을 체결한 해외 조선소에 공급하는 사업화 전략도 추진한다.





최성안 삼성중공업 대표이사(부회장)는 "삼성중공업이 지향하는 스마트조선소는 디지털 전환(DX), 인공지능 전환(AX), 로보틱스 전환(RX)이 유기적으로 결합한 형태"라며 "S-EDP가 스마트조선소 전환의 핵심 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

