백영현 포천시장 "다문화 전문교육기관 설립 밑그림 그릴 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천시, 다문화 학생 맞춤형 교육지원 방안 연구용역 착수

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 28일 포천시청 시정회의실에서 '포천시 다문화학생 맞춤형 교육지원 방안 연구용역' 착수보고회를 개최했다.

백영현 포천시장이 지난 28일 포천시청 시정회의실에서 '포천시 다문화학생 맞춤형 교육지원 방안 연구용역' 착수보고회를 개최하고 있다. 포천시 제공

AD

이번 연구용역은 다문화 학생의 학습권을 보장하고 사회적 통합을 촉진하기 위한 지역 맞춤형 교육지원체계 구축을 목표로 추진한다.

연구의 주요 내용은 △포천시 다문화 학생 현황 및 교육정책 분석 △다문화 전문교육기관 설립 타당성 조사 △전문교육기관 운영 방향 제안 등으로, 포천시의 실정에 부합하는 실효성 있는 교육지원 방안 마련을 위한 기초자료로 활용할 예정이다.

착수보고회에는 백영현 포천시장, 포천시의회 김현규 의원, 포천교육지원청 교육과장, 관내 유치원 교직원, 초중고 교직원 등 관계자들이 참석했다. 참석자들은 연구용역의 추진 방향과 계획에 대해 다양한 의견을 제시하며 논의를 진행했다.

참석자들은 지역의 특성과 시민의 요구를 반영한 다문화 전문교육기관 설립의 필요성과 맞춤형 교육지원 방안 마련의 중요성을 강조하며, 이번 연구가 다문화 학생의 교육격차 해소와 사회적 통합을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대했다.





AD

백영현 포천시장은 "이번 연구용역은 경기북부 중심도시 포천에 다문화 전문교육기관 설립의 밑그림을 그리는 중요한 단계"라며 "착수보고회에서 제시된 다양한 의견을 충분히 반영해 실효성 있는 연구성과가 도출될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>