구미상공회의소, 구미기업발전협의회 10월 간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미시 드론 및 UAM 산업 생태계 조성방안

‘조직의 위험성 찾기’라는 주제

구미상공회의소(회장 윤재호)는 지난 28일(화) 스테이더공단 호텔에서 임정호 구미기업발전협의회 회장을 비롯한 구미기업발전협의회 회원, 구미시, 구미상의, 경운대학교를 비롯한 유관기관 관계자 등 40여명이 참석한 가운데 '구미기업발전협의회 10월 간담회'를 개최했다.

'구미기업발전협의회'는 매출이나 고용인원 면에서 구미를 대표하는 선도기업 인사·총무 분야 부서장으로 구성된 협의체로 구미상의와 구미시가 함께 운영하고 있으며, 2023년 3월 14일 창립총회를 시작으로 기업애로 및 현안 논의, 회원 기업 벤치마킹 방문 행사, 명사 초청 특강, 유관기관과의 간담회 등 소통의 장을 마련하고 있다.

'구미기업발전협의회 10월 간담회'를 개최하고있다./김이환 기자

AD

이날 강연에서는 조직문화교육 전문가 박은미 커리어인 대표가 초빙돼 '조직의 위험성 찾기'라는 주제로 강연을 진행했으며 박 대표는 기업이 성장하기 위해서는 집단 속에서 발생하는 위험을 예측하고 '디테일(마이크로) 인재 관리' 즉, 맞춤형 동기부여 설계, 성장 방향의 다양성 존중, 심리적 보상과 조직문화 강화 등이 필요하다고 강조했다.

강연에 이어 경운대학교 라이즈사업단에서는 '미래 항공모빌리티 산업 생태계 조성을 위한 산학협력'이라는 주제를 가지고 경운대학교 박정수 교수가 '인공지능(AI) 시대의 경북 방위산업', 임헌영 교수는 '구미시 드론 및 UAM 산업 생태계 조성방안'에 대해 발표했다.





AD

윤재호 구미상공회의소 회장은 "지역 경제를 이끌어가는 기업체의 네트워크가 더욱 활성화될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>