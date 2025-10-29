가평군, 경기도 농정업무평가 '최우수' 달성…9년 연속 우수기관 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가평군, 농업 경쟁력 강화

현장 중심 적극정책 성과 인정

가평군이 경기도 시군 농정업무평가에서 최우수 기관으로 선정되며 2년 연속 최우수상, 9년 연속 우수기관이라는 눈부신 성과를 거둬 주목된다.

가평군청 전경. 가평군 제공

가평군은 '2025년 경기도 농정업무평가'에서 최우수기관으로 뽑혀 기관 표창과 시상금 1350만원을 받게 됐다고 29일 밝혔다. 시상식은 오는 11월 7일 '경기도 농업인의 날' 행사에서 진행될 예정이다.

이번 평가는 경기도 내 31개 시군을 대상으로 △농축산 분야 8개 주요 시책 △도정 기여도 △특수시책 등 총 35개 지표를 기준으로 서면심사와 도정기여도 평가를 거쳐 진행됐다. 가평군은 전 분야에서 고른 성과를 내며 높은 평가를 받았다.

특히 가평군은 2017년부터 올해까지 농정업무 분야에서 최우수기관 5회, 우수기관 4회에 선정되며 9년 연속 우수기관의 자리를 지켜왔다. 이는 지역 농업인의 능동적인 참여와 현장 중심의 적극행정이 어우러진 결과로 풀이된다.





군 관계자는 "9년 연속 경기도 농정업무평가에서 우수한 성적을 거둔 것은 가평군 농업인 모두가 함께 이룬 값진 성과"라며 "앞으로도 우수농업인 발굴과 고품질 농산물 생산 지원, 농축산업 소득 증대를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

