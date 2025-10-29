공주시, 중앙부처 협력관 초청 간담회…"국비 확보·현안 추진 박차"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최원철 시장 "공주 주요 사업, 지역 성장의 동력…중앙과 유기적 협력 강화"



충남 공주시가 지난 28일 시청 집현실에서 충청남도 우성규 국제관계대사를 비롯한 중앙부처 및 유관기관 협력관 9명을 초청해 간담회를 열고, 주요 현안사업의 국도비 확보와 중앙 협력 강화 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.

이날 간담회에는 우성규 국제관계대사, 임형준 국회협력관, 이상우 교육개혁지원관 등 충남도 주요 협력관들이 참석해 공주시의 발전 전략과 핵심 사업을 공유했다.

최원철 시장은 ▲2028 국제밤산업박람회 ▲죽당리 대지예술공원 ▲고도상징가로 조성 ▲축산환경관리원 공주청사 건립 등 현안사업을 소개하며 중앙의 적극적인 협조를 요청했다.

협력관들은 "공주시 사업이 원활히 추진될 수 있도록 중앙부처와의 연계 및 정책 지원을 모색하겠다"고 밝혔다.





최 시장은 "공주는 자세히 볼수록 매력적인 도시"라며 "중앙과 긴밀히 협력해 지역 성장의 동력을 키워가겠다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

