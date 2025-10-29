GH, 광교신도시 근생시설 용지 등 3필지 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기주택도시공사(GH)가 수원 광교신도시 내 마지막 도시지원시설·근린생활시설·주차장 용지 등 3필지를 공급한다.

도시지원시설용지(수원 이의동 1283-5)는 공급면적 3084.3㎡, 공급예정금액 173억6460만원으로 유이자할부 2년에 6개월 단위 분납 계약조건이다.

근생용지(용인 상현동 1138)는 공급면적 1008.9㎡, 공급예정금액 49억6378만원으로 무이자할부 5년에 1년 단위 분납과 선납할인이 적용된다. 계약금은 5%, 거치기간 3년이다.

주차장용지(이의동 1252-2)는 공급면적 4706.6㎡, 공급예정금액은 120억4889만원으로 무이자할부·선납할인·계약금·거치기간 등의 계약조건은 근생용지와 동일하다.

GH는 3필지 모두 경쟁입찰방식에 따라 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정한다.





분양 신청접수 및 입찰은 오는 11월18일 GH 토지분양시스템을 통해 실시하며, 낙찰자는 11월 20~21일 계약을 체결하면 된다.





