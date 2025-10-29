삼양그룹, MBTI 소재로 '스페셜티' 알렸다…신규 기업광고 200만뷰 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고기능성 소재 기업으로서의 브랜딩 강화

유튜브 채널서 공개…배우 박정민 출연

삼양그룹이 '보통 '티(T)'가 아니다, 스페셜티다'라는 주제의 신규 기업광고를 선보이며 스페셜티(고기능성) 소재 사업 알리기에 나섰다. MBTI 성격유형 검사 중 'T형(사고형)'을 활용한 언어유희를 통해 전문 소재 기업으로서의 정체성을 대중에게 쉽고 유쾌하게 전달했다.

삼양그룹은 최근 공식 유튜브 채널을 통해 해당 영상을 공개했다고 29일 밝혔다. 광고는 공개 5일 만에 누적 조회 수 200만회를 돌파했다. 영상은 배우 박정민이 'T형' 남자친구로 등장해 스페셜티 소재의 기능적 장점을 근거로 여자친구의 감정적 요구를 논리적으로 반박하는 상황으로 구성됐다. 박정민 특유의 시니컬한 연기와 재치 있는 대사가 어우러지며 광고 완성도를 높였다는 평가다.

이번 광고는 MBTI 유형 검사를 소재로 삼아 삼양그룹의 스페셜티 사업을 대중에게 이해하기 쉽게 알리고자 제작됐다. 이는 삼양그룹 공식 유튜브와 인스타그램, 온라인 포털 등 여러 채널을 통해 공개됐다.

삼양홀딩스 관계자는 "스페셜티 소재가 우리의 일상에 어떻게 활용되는지를 감성적 스토리로 풀어낸 것이 특징"이라며 "앞으로도 다양한 미디어를 통해 삼양그룹의 기술력과 사업 비전을 적극적으로 알릴 계획"이라고 말했다.





한편 삼양그룹은 기업광고 외에도 디지털 콘텐츠를 통해 브랜드 인지도 제고에 나서고 있다. 지난달에는 스페셜티 소재로 구현되는 미래의 생활상을 담은 TV 광고를 선보였고, 크리에이터 '미미미누'와 협업해 가상 입사 콘셉트의 체험형 영상을 제작했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

