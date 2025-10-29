울주군, 울산 첫 ‘공공건축 품질전문가 자문제도’ 도입… 내년 본격 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스

설계부터 유지관리까지 전문가 참여, 부실시공·하자 예방 기대

울산 울주군이 울산지역 최초로 '공공건축 품질전문가 자문제도'를 도입하고, 내년부터 본격 운영에 나선다.

29일 울주군에 따르면 이번 제도는 공공건축물의 설계부터 시공, 유지관리까지 단계별 전문가가 참여해 건축 품질을 체계적으로 관리하기 위한 제도로, 안전하고 고품질의 공공건축물 조성을 목표로 한다.

울주군은 이를 위한 근거로 '공공건축 품질전문가 운영 조례'를 제정해 제도적 기반을 마련했다. 오는 12월부터 건축, 토목, 조경, 기계·전기설비, 통신, 안전관리 등 8개 분야 품질전문가를 추천받아 내년 2월 위촉하고, 3월부터 자문 활동을 본격 시작할 계획이다.

품질전문가들은 설계·시공·유지관리 전 과정에 참여해 시공 오류를 사전에 점검하고 준공 이후 발생할 수 있는 하자를 최소화한다. 특히 설계 단계부터 전문가 검토를 거쳐 불필요한 설계변경을 줄이고 장기적인 유지관리 비용 절감 효과도 기대된다.





울주군 관계자는 "이번 제도는 울산지역 공공건축물의 품질관리 수준을 한 단계 높이는 제도적 기반이 될 것"이라며 "군민이 안심하고 이용할 수 있는 건축물을 제공하기 위해 주요 공공건축 사업에 적극 반영하겠다"고 말했다.

울주군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

