한국타이어, 美 '투모로우 골프 리그' 공식 스폰서십 체결

시뮬레이션 골프 리그 TGL

한국타이어, 시즌 2 대회 공식 타이어 파트너

한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 미국 시뮬레이션 골프 리그 '투모로우 골프 리그(Tomorrow's Golf League·TGL)'와 공식 스폰서십을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 스폰서십 체결을 통해 한국타이어는 대회의 '시즌 2'부터 3년간(2026~2028년) TGL의 최초 공식 타이어 파트너이자 파운딩 파트너의 역할을 맡게 된다.

TGL은 스포츠 경영자 마이크 맥칼리와 프로 골퍼 타이거 우즈, 로리 맥길로이가 공동 창립한 골프 리그이다. 첨단 기술과 데이터, 라이브 액션 등을 특수 설계된 하이테크 경기장에 접목시킨 테크놀로지 기반 대회이자, 기존 골프 경기에 엔터테인먼트 요소까지 더한 차별화된 콘텐츠로 전 세계에서 빠르게 성장하고 있는 스포츠다.

한국타이어는 TGL과 공통적으로 지향하는 핵심 가치인 '테크놀로지 혁신'을 매개로, 골프를 즐기는 다양한 연령대의 고객들에게 모빌리티와 스포츠의 경계를 허무는 브랜드 경험을 제공하고자 이번 스폰서십을 체결했다.

이번 스폰서십을 통해, 한국타이어는 TGL 시즌 2 대회가 진행되는 소피 센터 내 전광판을 비롯하여 TV 광고, 경기 중계 화면 등에 글로벌 통합 브랜드 '한국(Hankook)'을 노출해 북미를 비롯한 글로벌 팬들에게 프리미엄 브랜드로서 위상을 알리겠다는 전략이다.

이상훈 한국타이어 대표이사는 "한국타이어는 스포츠 엔터테인먼트의 새로운 지평을 열고 있는 TGL과의 결합을 바탕으로 혁신 테크놀로지와 프리미엄 브랜드 가치를 확대하며 글로벌 모빌리티 산업을 선도하는 대표 기업으로서의 리더십을 공고히 하겠다"고 말했다.





TGL 시즌 2는 오는 12월 28일(현지시간) 개막전을 시작으로 내년 3월까지 총 15라운드에 걸쳐 진행된다. 6개 팀 24명의 현역 PGA 골퍼들이 참가해 열띤 우승 경쟁을 벌이게 된다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

