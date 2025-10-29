[오늘의신상]CJ제일제당, '지역특화 김치' 3종 네이버에 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울식 '필동가', '경상도식 '안동헌', 전라도식 '해남재'

CJ제일제당이 지역별 김치 맛과 특성을 반영한 '지역특화 김치' 3종을 출시하며 포장김치 시장 공략 강화에 나선다.

CJ제일제당은 서울식 '필동가' 김치, 경상도식 '안동헌' 김치, '전라도식 '해남재' 김치 등 '지역특화 김치' 3종을 네이버 전용 제품으로 선보인다고 29일 밝혔다.

이번에 선보이는 '지역특화 김치' 3종은 각 지역의 김치 맛을 연구해 최상의 조화를 찾아 그대로 구현, 비비고만의 기술력과 노하우로 완성한 포기 배추김치다. 서울식 '필동가' 김치는 담백하고 깔끔한 맛을 기본으로 황태육수를 더해 시원한 풍미를 구현했다. 경상도식 '안동헌' 김치는 청양초를 넣어 칼칼함을 살리고 멸치액젓, 소고기 양지육수 등으로 양념의 진하고 깊은 맛을 더욱 끌어올렸다. 전라도식 '해남재' 김치는 해풍을 맞고 자란 해남배추와 넉넉하게 넣은 조기젓, 멸치젓 등 다양한 재료를 사용해 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징이다.

이 제품들은 각각 2kg, 8kg 두 가지 용량으로 선보인다. 서울식 '필동가' 김치는 네이버에서 27일부터 구입할 수 있고, 경상도식 '안동헌' 김치와 전라도식 '해남재' 김치는 각각 다음 달 19일과 21일부터 만나볼 수 있다.

CJ제일제당은 다양한 라인업의 비비고 김치, 중부식의 제일맞게컬리 김치 등과 함께 소비자 입맛과 취향에 맞는 세분화된 제품 포트폴리오를 갖추며 시장 내 지위와 경쟁력을 지속 끌어올리겠다는 방침이다.





CJ제일제당 관계자는 "단순히 맛을 넘어 '집김치'에서 느껴지는 정성과 차별화된 품질, 개인 취향 등 상품 김치에 대한 소비자의 기대와 눈높이가 더욱 높아지고 있다"면서 "비비고 김치를 비롯해 중부식의 제일맞게컬리 김치, MZ세대 타깃 습김치, 지역특화 김치 등 CJ만의 다양한 제품 포트폴리오를 갖추며 소비자 만족을 위한 연구와 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

