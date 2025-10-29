[날씨]아침까지는 '쌀쌀'…낮 최고기온 15∼20도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수요일인 29일은 전국이 대체로 맑고, 수도권엔 가끔 구름이 많겠다.

기상청에 따르면 아침까지 기온이 낮아 춥겠으나 낮부터 평년 기온(최저 2~12도, 최고 16~20도)을 회복하겠다.

낮 최고기온은 15∼20도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 6.5도, 인천 7.7도, 수원 4.5도, 춘천 0.9도, 강릉 7.3도, 청주 4.9도, 대전 3.7도, 전주 4.6도, 광주 5.6도, 제주 11.9도, 대구 2.4도, 부산 8.8도, 울산 6.3도, 창원 7.5도 등이다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15∼20도로 크겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.





바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

