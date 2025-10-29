美국무 "故 찰리 커크, 韓교회에서 일어나는 일들 걱정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마코 루비오 미국 국무부 장관이 지난달 암살당한 청년 보수 운동가 고(故) 찰리 커크를 언급하며 "그는 한국 교회에서 일어나는 몇 가지 일들에 대해 매우 우려하고 있었다"고 밝혔다.

루비오 장관은 28일(현지시간) 공개된 팟캐스트 '그렉 로리 쇼(The Greg Laurie Show)' 인터뷰에서 커크의 기독교적 세계관에 대해 언급하던 중 "그가 죽기 닷새 전에 문자 메시지를 주고받았다"며 이같이 말했다.

루비오 장관은 "커크는 당시 한국에 있었거나 돌아오던 중이었는데, 지금 한국 교회 안에서 벌어지고 있는 몇 가지 일들에 대해 매우 우려하고 있었다"며 "우리는 다음번에 만나서 그 이야기를 나누기로 했는데, 안타깝게도 그 대화는 이뤄지지 못했다"고 전했다.

루비오 장관은 커크가 우려한 상황이 무엇인지에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

도널드 트럼프 대통령은 지난 8월 25일 한미정상회담에서 한국 수사 기관들의 교회 압수수색을 거론하며 "사실이라면 안타까운 일일 것"이라고 말한 바 있다. 커크가 언급한 상황이 이와 관련된 것인지는 확실하지 않다.

보수 청년 운동 조직 '터닝포인트 USA'의 창립자였던 커크는 지난달 10일 유타주 한 대학에서 강연하던 중 20대 용의자에 의해 피살됐다. 동성애·낙태 등 의제에 강경 우파적 입장을 갖고 있었으며, 젊은 층을 중심으로 세력을 결집해 트럼프 대통령 재집권에 공을 세운 것으로 평가받는다.

루비오 장관은 커크의 신앙심과 관련해 "그의 특별했던 점 중 하나는 단순히 정치적인 인물이 아니었다는 것"이라며 "정치에 관여하긴 했지만 그의 사역(ministry)은 훨씬 더 깊은 차원이었다"고 밝혔다.





그렉 로리 쇼는 유명 목회자 그렉 로리 목사가 진행하는 팟캐스트 쇼로 이번 인터뷰는 지난 15일 진행됐다. 국무부는 이날 인터뷰 전문을 보도자료로 배포했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

