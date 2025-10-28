최민호 "공직자, 재정 어려울수록 미래 지향적 시책 발굴"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일 확대 간부회의서 '열정·사명감' 당부

최민호 세종시장이 28일 확대 간부회의를 주재하고 있다. /사진= 기획조정실 정책기획관 제공

최민호 세종시장이 지금 당장 재정 여건이 어렵다는 이유로 미래를 대비하는 일을 소홀히 할 수 없는 만큼, 시청 전 직원들에게 내년도 신규 시책 발굴에 힘써 달라고 당부했다.

최 시장은 28일 열린 확대간부회의에서 "올해 세종한글축제는 부족한 예산에도 더욱 발전된 모습을 보이며 큰 성공을 거뒀다"며 "이는 공직자의 열정과 정성, 사명감으로도 충분히 좋은 성과를 이뤄낼 수 있다는 교훈이 됐다"고 이같이 강조했다.

그러면서 "재정 여건이 넉넉지 않은 상황에서도 공직자는 미래를 대비해야 한다"며 내년도 주요 업무계획 수립 과정에서 신규 시책 사업 발굴 발표회를 충실히 준비를 주문했다.

그는 "예산이 없더라도 해보겠다는 직원들이야말로 시정의 앞날을 책임질 자격이 있는 것"이라며 "시정에 관한 장기 비전을 깊이 고민하는 직원들이 돋보일 수 있어야 한다"고 역설했다.

예산 부족은 정도의 차이가 있을 뿐 전국적으로 비슷한 상황으로, 이럴 때일수록 공직자들이 열정과 정성, 사명감으로 업무에 최선을 다해달라는 뜻이었다.

이어 내달 6일 열릴 예정인 인공지능 대전환(AX) 위원회 발대식과 관련, 세종시 육성 산업인 양자산업과 인공지능이 어우러질 수 있는 역할을 깊이 있게 고민해달라고 요청했다.

최 시장은 "인공지능과 양자컴퓨터는 새로운 혁신 기술이지만 아직 실체가 뚜렷하지 않다는 점에서 비슷하다"며 "스마트시티 세종시가 이 두 분야에서 융복합이 일어날 수 있도록 체계를 만들어 나가야 한다"고 역설했다.





또, 내달 8일 열리는 제11회 우리 농산물 김장하기 행사와 관련해 수육과 과일을 판매하고 김장재료를 편리하게 구입할 수 있는 김장 잔치로 발전시키는 방안을 고심할 것을 당부하고, 이달 말 들어 온도가 급격히 낮아진 만큼 고령층 등 건강 취약계층의 환절기 질병 발생이 우려된다며 독감 예방접종을 비롯해 이들에 대해 각별하고 세심한 관리를 주문했다.





