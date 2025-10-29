리센스메디컬, 코리아더마 2025 참가…정밀냉각기술 ‘타겟쿨’ 선봬

AD

리센스메디컬(대표 김건호)은 오는 31일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 개최하는 국제학술대회 '코리아더마 2025'에 참가한다고 밝혔다.

올해 7회째를 맞은 코리아더마는 대한피부과의사회가 주관하는 아시아 대표 피부과 심포지엄으로 세계 각국의 피부미용 전문가들이 의학적 지식과 임상 경험을 공유하며 대한민국의 선진 피부의료 기술을 소개하는 국제 학술 교류의 장이다. 리센스메디컬은 본 행사에서 전시장 A37 부스를 통해 독자적인 정밀 냉각 기술을 적용한 '타겟쿨(TargetCool)' 선보이며 참관객들을 맞이할 예정이다.

타겟쿨은 빠르고 정밀한 냉각 기술을 통해 피부 시술 시 발생하는 통증을 효과적으로 완화하는 정밀냉각 의료기기이다. 시술 중 목표 온도를 세밀하게 제어할 수 있어 다양한 시술환경에서 안정적으로 통증을 완화하며 의료진의 시술 효율성과 환자의 만족도를 동시에 높인다. 특히 리센스메디컬의 정밀냉각기술은 환자의 불편함을 최소화하여 보다 편안한 시술 및 치료 경험을 제공하는 것으로 평가받고 있는 만큼 이번 행사를 통해 국내외 피부과 전문의들의 높은 관심과 수요를 확인할 수 있을 것이란 기대다.





리센스메디컬 관계자는 "코리아더마 2025에 참가해 의료 전문가를 대상으로 리센스메디컬이 개발한 타겟쿨의 정밀 냉각기술력과 다양한 인사이트를 전할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다"라며, "타겟쿨은 이미 기술력을 인정받은 제품으로 다양한 분야에서 임상 활동을 활발히 이어가는 등 글로벌 혁신 의료기업으로서 업계 입지를 공고히 하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

