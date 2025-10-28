김범석 대표 "배민 2.0, 고객의 더 나은 일상·파트너 성공 돕는 기술 회사로서 모멘텀"

배달의민족, ‘우아한테크콘퍼런스2025’ 개최

2020년부터 진행된 우아한형제들 기술 공유 행사

총 40여 개 세션, 2000여 명 참석

김범석 우아한형제들 대표가 현재 추진 중인 '배민 2.0'에 대해 "기술로 고객의 더 나은 일상과, 파트너의 성공을 돕는 기술 회사로서의 모멘텀이 필요해 진행하게 됐다"고 말했다. 배민 2.0은 서비스 출시 15주년을 맞아 브랜드 아이덴티티를 새롭게 정의하는 리브랜딩 프로젝트다. 현시점에 맞는 '배민다움'과 브랜드 아이덴티티를 새롭게 정의해 '원하는 모든 것을 실시간으로 제공하는 대체 불가능한 배달플랫폼'으로 거듭나려는 배민의 변화 과정이라는 설명이다.

28일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '우아한테크콘퍼런스2025'(우아콘)에서 우아한형제들 김범석 대표가 발언하고 있다. 우아한형제들

28일 김 대표는 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '우아한테크콘퍼런스2025'(우아콘)에서 이같이 밝혔다. 우아콘은 지난 2020년부터 우아한형제들이 IT 생태계 발전을 위해 쌓아온 기술 성과와 지식을 공유하는 기술 교류 행사다. 올해로 여섯째를 맞은 우아콘은 'Delivering the Future'를 주제로 약 40여개의 발표 세션이 마련됐다. 이번 우아콘에는 약 1만여명이 사전 등록을 신청했으며, 이 중 선정된 2000여명의 관람객이 현장에 참석했다. 김 대표는 "우아콘은 단순히 기술 행사가 아니라, 기술이 가진 힘을 확인하고 서로 배우며 성장하는 무대"라며 "'Delivering the Future'라는 태그라인은 우리가 만들어가는 기술이 곧 미래를 현실로 전달하는 과정이라는 뜻"이라고 말했다.

특히 김 대표는 "현재 배민이 제공하는 'End to End Delivery'는 주문부터 배송까지 전 과정을 책임지는 진보된 기술"이라며 배민 2.0에서의 미션과 전사적 목표 등도 기술로 연결되고 도전의 결과들이 모여 이를 달성할 수 있게 할 것이라고 설명했다.

이어 진행된 고명석 최고기술책임자(CTO)의 오프닝노트에서는 올해 진행되는 우아콘 2025의 전체 분야와 분야별 세션 소개 등이 진행됐다. 고 CTO는 "우아콘 2025에서는 기술을 '어떻게' 적용했는지가 아니라 '왜' 그렇게 적용했는지를 나누는 자리"라며 "우아한형제들 구성원들의 고민과 노력이 참가자들에게 잘 전달돼 도움이 되길 바란다"고 말했다.

오프닝노트 이후 진행된 각 발표 세션에서는 우아한형제들 구성원들이 각 전문 분야에 따라 직접 연사로 나서 발표를 진행했다. 백엔드, 프론트엔드, 모바일 앱, AI/ML, 데이터, 로봇, 인프라, 보안, PM, 디자인/UX, 문화/성장 등 11개의 분야에서 총 40여 개 세션이 진행돼 참가자들에게 각 분야에 대한 배민의 사례와 경험, 노하우 등을 공유했다. 참가자들과 소통할 수 있는 멘토링 세션도 진행됐다. 사전 신청을 통해 진행된 멘토링 세션은 오픈형 멘토링과 집중형 멘토링 2가지 형태로 진행돼 개발자를 꿈꾸는 참가자들에게 뜻깊은 시간을 제공했다.





고 CTO는 "우아한테크콘퍼런스는 우아한형제들의 기술을 공유하며 참가자와 함께 성장하는 시간"이라며 "앞으로도 기술을 통해 미래를 만들어가기 위해 고민하고 노력하는 우아한형제들의 여정을 공유하며 나눌 것"이라고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

