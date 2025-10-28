가송재단-대한약학회, '윤광열 약학공로상'에 심창구 서울대 약대 명예교수 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



'윤광열 약학상'엔 권영주 이화여대 약대 교수

부채표 가송재단과 대한약학회는 '제7회 윤광열 약학공로상' 수상자로 심창구 서울대학교 약학대학 명예교수를, '제18회 윤광열 약학상' 수상자로 권영주 이화여자대학교 약학대학 교수를 선정했다고 28일 밝혔다.

제7회 윤광열 약학공로상 수상자 심창구 서울대학교 약학대학 명예교수(가운데)가 윤도준 동화약품 회장(왼쪽), 김형식 대한약학회 회장과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 동화약품

시상식은 지난 23일 서울 강서구 코엑스마곡 컨벤션센터에서 열린 '2025 대한약학회 추계국제학술대회' 만찬행사에서 진행됐다.

'윤광열 약학공로상'은 10년 이상 국민 건강 증진에 헌신하고, 국내 약학 발전에 큰 공로를 세운 대한약학회 회원에게 수여되며, '윤광열 약학상'은 국내 약계의 학술 발전에 기여하고 10년 이상 탁월한 연구업적을 이룬 회원에게 수여되는 상이다.

제7회 윤광열 약학공로상 수상자로 선정된 심창구 교수는 2005~2008년 대한약학회 회장을 역임하며 한국 약학의 국제화와 학문적 성장에 크게 이바지했다. 또한 2005~2011년 한국보건의료인국가시험원 약사시험위원장으로 재직하며 약사 국가고시 제도 개선에 힘쓰는 등 제도적 기반을 다졌다.

심 교수는 약물동태학, 생물약제학, 약물송달학 등 약제학의 세 핵심 분야를 국내에 정립한 선구자로 평가받는다. 국내 최초로 관련 교과서를 집필하고, 국제학술지 220여편과 국내 논문 100여편을 발표하는 등 왕성한 연구 활동을 이어왔다. 아울러 한약 분쟁과 의약분업 논의 시기에는 약사 직능을 대표해 약권 수호에 앞장섰으며, 국내 최초로 생물학적동등성(BE) 시험을 도입해 의약분업 이후 대체조제의 근거를 마련하기도 했다.

제18회 윤광열 약학상 수상자인 권영주 교수는 난치성 암과 퇴행성 질환의 약물내성 기전을 규명하고, 새로운 치료제 개발 연구를 선도해 왔다. 특히 다학제적 융합 연구를 통해 유방암·대장암의 약물내성 원인을 밝혀내고, 알츠하이머병·암 전이·간섬유화 등 다양한 질환의 통합 표적을 탐색하는 등 혁신적인 성과를 거두었다.





권 교수는 SCI급 국제학술지에 160여 편의 논문을 게재하고, 다수의 특허 등록 및 기술이전을 통해 연구성과의 실용화에 힘써왔다. 이러한 업적은 국내 제약·바이오 연구의 경쟁력 강화와 신약개발 생태계 발전에 크게 기여한 것으로 평가된다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

