부여군 '백제문화제·서동연꽃축제', '로컬 100' 1차 선정

온라인 국민투표로 최종 100개 선정, 10월 31일까지 참여 가능

충남 부여군의 대표 축제인 '백제문화제'와 '서동연꽃축제'가 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 주관하는 국가 문화 브랜드 프로젝트 '제2기 로컬 100'의 1차 관문을 통과했다. 전국 800여 개 자원 중 200개가 선정된 가운데, 군은 충남 지역 12개 자원에 포함되며 문화도시의 위상을 입증했다.

28일 군에 따르면 '로컬 100'은 지역 고유의 문화와 관광, 생활자원을 발굴해 국내외에 널리 알리고, 이를 통해 지역의 브랜드 가치를 높이기 위한 국가 문화 프로젝트다.

이번 1차 심사에서는 전국 123개 지자체에서 추천된 800여 개 자원 가운데 200개가 선정됐으며, 군의 '백제문화제'와 '서동연꽃축제'가 나란히 이름을 올렸다. 두 축제 모두 부여의 역사·자연·문화 자원을 대표하는 콘텐츠로 평가받았다.

2차 심사는 온라인 국민투표와 전문가 대면 평가를 통해 최종 100개가 선정된다. 투표는 오는 31일까지 '로컬 100 투표 누리집 에서 누구나 참여할 수 있다.





군 관계자는 "군민들의 적극적인 참여가 최종 선정의 성패를 좌우할 것으로 기대한다"며 "끝까지 함께 투표해 부여의 문화와 매력을 전국에 널리 알리자"고 당부했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

