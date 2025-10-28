2025 진주 K-기업가정신 국제포럼 개회식·학술행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계적 전환의 시대 '인간 존중과 공동체

가치'의 K-기업가정신에 주목



대한민국 경제 기적의 원동력인 LG, GS, 삼성, 효성 등 4대 기업 창업주가 성장하고 서로 교류한 곳으로 유명한 '대한민국 기업가정신 수도, 진주'에 세계의 이목이 집중하고 있다.

진주시와 진주 K-기업가정신재단은 지난 27일 경상국립대학교 100주년 기념관(경남 이스포츠경기장)에서 '세계적 전환의 시대, 기업가정신의 역할'을 주제로 『2025 진주 K-기업가정신 국제포럼』 개회식 및 학술행사를 개최했다.

이날 행사에는 한승수 제39대 대한민국 국무총리, 얀 카반 제57차 유엔 총회의장, 진주 K-기업가정신 국제포럼 공동조직위원장인 조규일 진주시장과 오준 전(前) 유엔 경제사회이사회 의장, 김종욱 진주 K-기업가정신재단 회장, 스킵 헨더슨 미국 조지아주 콜럼버스 시장, 아이만 타라비쉬 세계 중소기업협의회(ICSB) 회장, 양희동 한국경영학회 회장, 박준성 LG 부사장, 스티브 영 콕스라운드테이블(CRT) 사무총장, 폴 찬 말레이시아 헬프대학교 총장, 데이비드 스프로트 미국 피터드러커 경영대학원 학장 등 국내외 기업가정신 전문가, 각국 대학생, 기업인, 시민 등 450여 명이 참여했다. 글로벌 포럼에 걸맞게 세계 각국의 기업가정신 전문가, 대학생, 기업인 등 28개국에서 200여명의 외국인이 참여했다.

포럼 진행은 명예 시민증 수여, 환영사 및 개회사, 기조연설, 유엔총회 의장협의회·세계 대학 총장·미국 조지아주 콜럼버스시 세션으로 구성되어 진행됐다.

2025 진주 K-기업가정신 국제포럼 개회식 및 학술행사 단체 사진.

AD

조규일 시장은 진주 K-기업가정신을 세계에 알리는 데 큰 역할을 한 공로를 인정해 한승수 전 국무총리와 윈슬로 사전트 전 미국 중소기업청(SBA) 중소기업 최고 수석에게 명예 시민증을 수여했다.

이어진 환영사를 통해 조규일 시장은 "기후변화, 지정학적 갈등, 인공지능으로 의한 기술의 급속한 발전 등 격변하는 오늘날 우리가 직면한 위기와 과제를 극복하기 위해서는 불굴의 도전정신과 창조적 혁신, 사람 중심과 공동체 가치를 두루 발휘할 수 있는 기업가정신이 필요하다"며 "기업가정신은 단지 경제를 움직이는 기술이 아니라, 새로운 사회를 창조하는 문화이자 정신이다. 진주 K-기업가정신 국제포럼이 전 세계와 함께 이 가치를 다시 일깨우고, 공유하며, 다음 세대에 전해주는 플랫폼이 될 것"이라고 말했다.

김종욱 진주 K-기업가정신 회장은 개회사를 통해 "우리는 끊임없이 배우고, 변화에 맞서 새 길을 만들어야 하는 시대를 살고 있다. 변화는 위협이자, 동시에 기회이다. 기업가정신은 그 기회를 현실로 바꾸는 힘"이라고 강조했다.

이날 기조 연사로 나선 한승수 전 국무총리는 "대전환의 시대에 유엔과 기업가정신의 역할이 중요하다. 21세기의 세계 문제는 국가 단독 대응으로는 결코 해결될 수 없으며, 정부·국제기구·기업·시민사회가 함께 참여하는 포용적 글로벌 거버넌스가 절대적으로 필요하다"며 "기업들은 지속 가능성을 위한 기술혁신을, 정부는 이를 가능하게 하는 제도적 기반을, 국제 사회는 상호 신뢰와 규범을 제공해야 한다"고 강조했다.

얀 카반 제57차 유엔총회 의장은 "기후변화, 지정학적 위기, 지역적 분열의 심화 등 불확실성의 시대에 기업가정신이 진정한 가치를 발휘한다. 기업가정신은 성장의 근원이자 성공의 중요한 요소"라며 "세계적 전환의 시대에 유엔과 같은 국제기구와 기업가정신이 중추적 역할을 해야 한다"고 말했다.

이번 국제포럼에서 가장 관심이 집중되었던 유엔총회 의장협의회 세션은'유엔과 지속 가능한 발전을 위한 기업가정신의 역할'을 주제로 오준 제71차 유엔 경제사회이사회 의장이 좌장을 맡고 한승수 제56차 유엔 총회의장, 얀 카반 제57차 유엔 총회의장, 차바 쾨뢰지 제77차 유엔 총회의장, 자항기르 칸 유엔총회 의장협의회 사무총장, 아이만 타라비쉬 ICSB 회장, 스티브 영 콕스라운드테이블 사무총장이 연사로 참여해 유엔을 중심으로 한 글로벌 거버넌스가 현재의 글로벌 위기 상황에 대응하는 역할에 대해 집중적으로 논의했다.

이어서 세계 대학 총장, 미국 조지아주 콜럼버스시 세션이 차례로 이어졌다. '세계 대학 총장 세션'에는 그레고리 힐 유타대학교 아시아 캠퍼스 대표, 스튜어트 레이 필드 콜럼버스 주립대학교 총장, 폴 찬 말레이시아 헬프 대학교 총장, 권진회 경상국립대학교 총장, 안승권 연암공과대학교 총장 등이 연사로 나서 대전환의 시대에 기업가정신 교육의 방향과 지속할 수 있고 포용적인 글로벌 창업 생태계를 이끌기 위한 대학의 역할에 대해 열띤 토론을 펼쳤다.

마지막으로 미국 조지아주 콜럼버스市 세션에서는 스킵 헨더슨 콜럼버스 시장, 스튜어트 레이 필드 콜럼버스 주립대학교 총장, 데이비드 루이스 무스코기 카운티 교육감, 미시 켄드릭 Choose Columbus 회장, 오영진 코리아타임스 대표 등이 참여해 조지아에서의 섬김의 리더십과 기업가정신, 한미 간 지속 가능한 경제 협력 방안에 대해 논의했다.

국제포럼 이틀째인 28일에는 오전부터 열기가 뜨거울 전망이다. 첫 세션인 세계 기업가정신 전문가 세션에서는 아이만 타라비쉬 ICSB 회장, 윈슬로 사전트 전 미국 중소기업청(SBA) 중소기업 최고 수석, 스탠리 오 델타 아시아금융 그룹 회장 등이 연사로 나서 AI 시대를 맞이하여 사람 중심 기업가정신을 바탕으로 동양의 유교적 가치와 서양의 혁신 중심 기업가정신을 접목하여 일자리와 창업 기회를 창출하는 전략을 모색할 예정이다.

2025 진주 K-기업가정신 국제포럼 기조연설 사진.

창조와 혁신 라운드테이블 세션에서는 김기찬 ICSB 학회장, 제이슨 우다드 홍콩대학교 혁신대학 학장, 문국현 한국 피터드러커 경영연구소 이사장, 니콜라스 럼 말레이시아 헬프대학교 교수 등이 참여해 공감에 기반한 창조적 혁신이 다음 세대의 지속 가능한 혁신 생태계를 어떻게 설계할 것인지에 대해 집중적으로 논의한다.

한국경영학회 세션은 정대율 한국경영학회 경남지회장, 박진용 한국경영학회 수석부회장, 정연승 한국경영학회 어워드 선정위원장, 김상준 한국경영학회 수석상임이사 등이 참여해 올해 탄생 100주년이 되는 LG 구자경 회장의 리더십에 대해 집중 조명한다.





AD

마지막으로 TAM 소사이어티 세션에서는 조남재 한양대학교 교수, 산토시 랑네카르 인도공과대학교 교수, 카네스 라자 영국 런던 CEPD 소장, 씬지아 데씨 이탈리아 국립칼리아리대학교 교수 등이 글로벌 관점에서 K-기업가정신의 성장과 과제에 대해 논의할 예정이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>