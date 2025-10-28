'코스피 4000시대' 이끈 외국인 1위는 미국…최근엔 英자금 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피 4000시대 개막에는 외국인 투자자들의 역할도 컸다. 이른바 코스피 '불장'이 본격화한 지난 6월 이후 미국과 아일랜드 투자자들이 이러한 상승세를 주도한 것으로 파악됐다. 최근에는 영국계 자금도 확대되는 추세다.

국내 대표 주가지수인 코스피가 사상 처음으로 4000선을 돌파한 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 2025.10.27 강진형 기자

28일 금융감독원이 집계한 외국인 투자자 매매동향 자료에 따르면 지난 6월 초에서 9월 말 사이 국내 상장주식 순매수 규모가 가장 컸던 외국인은 미국 투자자들로 총 8조2280억원을 순매수했다.

외국인 순매수 2위인 아일랜드 투자자들은 4조2090억원 매도 우위를 기록했다. 지난 1∼5월까지 아일랜드 투자자들의 순매수 규모가 월평균 1400억원이었으나 6~9월에는 월평균 1조원대로 확대됐다.

같은 기간 룩셈부르크(1조6750억원), 독일(1조600억원) 투자자들도 조 단위 순매수 규모를 기록했다. 단기투자 성격이 강한 영국 투자자들의 경우, 지난 1∼8월 11조8910억원을 순매도하며 차익을 실현하다가, 9월에만 한 달간 2조1910억원을 순매수하며 '사자'로 돌아서는 모습이 확인됐다.

외국인 투자자들은 이달 들어서도 지난 27일 기준 유가증권시장에서 5조8898억원을 순매수했다. 같은 기간 기관은 2조7071억원을 순매수했고, 개인은 8조8564억원을 순매도했다.

특히 최근에는 그간 코스피 상승을 견인해 온 미국 투자자들의 순매수 강도가 약해진 대신 영국계 자금의 유입이 확대되는 경향이 확인된다. 한국거래소가 집계한 외국인 국적별 순매수 동향 자료에 따르면 이달 1~24일 한국 상장사 주식을 가장 많이 순매수한 외국인은 영국 투자자(3조960억원)들이다. 이어 노르웨이(5850억원), 아일랜드(3290억원), 독일(250억원), 미국(1580억원), 프랑스(1440억원), 영국령 버진아일랜드(1410억원), 케이맨제도(1170억원), 대만(1110억원) 순이었다.





한편 전날 코스피는 전장 대비 101.24포인트(2.57%) 오른 4042.83으로 거래를 마치며 사상 처음으로 4000선을 돌파했다. 지난 5월 말에는 2697.67 수준이었다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

