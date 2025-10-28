[날씨]뚝 떨어진 아침 기온…15도 안팎 큰 일교차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미세먼지 농도 '좋음'

화요일인 28일 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 전날보다 1∼5도가량 낮아지겠다.

서울 종로구 광화문 세종대로 사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 3.6도, 인천 4.6도, 수원 1.0도, 춘천 -1.7도, 강릉 3.6도, 청주 5.3도, 대전 4.6도, 전주 5.0도, 광주 6.8도, 제주 14.0도, 대구 4.3도, 부산 7.9도, 울산 5.7도, 창원 8.2도 등이다.

낮 최고기온은 11∼18도로 예보됐다. 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.





바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해·남해 0.5∼2.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

