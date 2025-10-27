고성군, 지역사회서비스 투자사업 이용자 수시모집 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 고성군(군수 함명준)은 기존 연 2회 진행하던 지역사회서비스 투자사업 이용자 모집을 수시모집으로 전환하여 주민들의 참여 기회를 확대한다.

고성군청 전경. 강원 고성군 제공

AD

지역사회서비스 투자사업은 지역 특성과 주민 수요에 맞춘 맞춤형 사회서비스를 제공함으로써 군민의 삶의 질 향상과 사회서비스 시장 활성화를 도모하는 사업이다.

고성군에서 추진하는 세부 서비스로는 강원 행복한 아동청소년 심리지원 서비스, 강원 행복한 도민심리지원 서비스, 강원 건강 안마서비스, 장애인 보조기기 렌탈 서비스 등이 있다.

사업은 서비스별 연령, 욕구 기준, 소득 기준 등을 고려해 대상자를 선정하며, 기본 제공 기간은 12개월이다.

이용을 희망하는 군민은 신분증, 건강보험 자격확인서 등 각 서비스에 맞는 구비서류를 갖춰 매월 25일까지 주소지 읍면 행정복지센터에 신청하면 된다.

정부지원금은 국민행복카드를 통해 지급되며, 본인부담금은 제공기관에 직접 납부하는 방식으로 운영된다. 신청 시 국민행복카드도 함께 발급받을 수 있다.





AD

군 관계자는 "연중 수시모집을 통해 더 많은 군민이 다양한 사회서비스 혜택을 누릴 수 있기를 바란다."라며, "군민의 복지 체감도를 높일 수 있도록 맞춤형 서비스 제공에 최선을 다하겠다."라고 말했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>