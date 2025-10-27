인천공항 파업 중 '꽉 막힌 변기'…"고의로 판단, 수사 의뢰할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회 국토교통위, 인천공항 국감서

공항 변기에 휴지 투척 사진 공개돼

공항 노동자들이 파업 중이던 지난 추석 연휴 기간에 인천국제공항 화장실 변기를 고의로 막은 정황이 있어 공항 측이 경찰에 수사를 의뢰하기로 했다.

김은혜 국민의힘 의원이 27일 국토교통위원회 국정감사에서 공개한 인천국제공항 화장실 변기 사진 자료. 국회방송 유튜브 캡처

이학재 인천국제공항공사 사장은 27일 인천 중구 공사 청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사에서 김은혜 국민의힘 의원의 관련 질의에 "고의로 한 것으로 판단 된다"고 답했다.

김 의원은 "파업 기간 중 화장실 변기가 막히고 악취가 난다는 언론 보도가 있었다"며 휴지로 막힌 화장실 변기 사진 여러 장을 공개했다. 사진에는 변기 시트가 들어 올려진 10여개의 변기에 화장실 두루마리 휴지가 통째로 빠져 있거나, 많은 양의 휴지가 버려져 있는 모습이 담겼다.

김 의원은 "화장지를 통째로 뜯어서 변기가 막히도록 넣거나, 쓰레기봉투까지 넣는 일이 자주 발생하느냐"고 물었고, 이 사장은 "평상시 화장실을 이용하는 여객들이 한 일로는 보이지 않는다"고 답했다. 김 의원이 "누구 소행으로 보이냐"며 "민주노총 조합원으로 특정되는 인물도 있었다고 하는데 맞나"고 질문하자, 이 사장은 "특정이 돼서 지금 수사 의뢰할 예정"이라고 말했다.

김 의원은 "만약 이것이 특정 조합원의 개입이라면 정말 심각한 문제"라며 "사실이라면 한창 바쁘고 일손이 부족한 추석 연휴에 한번 고생해보라고 골탕을 먹인 것"이라고 지적했다. 이어 "APEC(아시아태평양경제협력체)이라는 국가 대사를 앞두고 다시 파업하겠다는 것은 명백한 공사의 업무방해"라며 "철저히 조사해 법적 책임을 물어야 한다"고 강조했다.





앞서 민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부와 전국공항노동조합으로 구성된 전국공항노동자연대는 인력 증원과 교대제 개편 등을 요구하며 추석 연휴를 앞둔 지난 1일부터 열흘 간 파업을 벌였다. 이들은 정부와 공사가 대책을 내놓지 않을 경우 재차 파업에 돌입한다는 입장이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

