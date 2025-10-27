코오롱글로벌, 과천 본사 전 임직원 2200명 심폐소생술 훈련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"안전은 현장만의 일이 아냐"

코오롱글로벌이 지난 23일부터 이틀간 경기 과천시 코오롱타워 본관에서 본사 임직원을 대상으로 심폐소생술(CPR) 교육을 실시했다고 27일 밝혔다. 그동안 건설 현장 중심으로 진행해온 비상 대응 훈련을 본사까지 확대한 것이다. 본사에서도 예기치 않은 위급 상황이 발생할 수 있는 만큼 생명 보호에 대한 책임을 모든 구성원이 공유해야 한다는 취지를 담았다.

지난 23일 경기 과천시 코오롱타워 본관에서 본사 임직원들이 심폐소생술 훈련을 받고 있다. 코오롱글로벌

이번 교육에는 대표이사를 포함해 본사 임직원 약 2200명이 참여했다. 참가자들은 이론 교육과 함께 다양한 상황을 가정한 응급처치 실습을 통해 실제 대응 능력을 키웠다. 회사는 본사 교육을 시작으로 전국 사업장 임직원과 협력사 관리자 대상 교육도 연내 완료할 예정이다. 심폐소생술은 물론 소방 재난 등 실습 중심 비상 대응 프로그램을 정례화해 위기 대응 역량을 체계적으로 강화한다는 방침이다.





코오롱글로벌 관계자는 "안전문화가 조직 전체에 뿌리내릴 수 있도록 전 임직원이 적극적으로 동참하고 있다"며 "위급 상황에서도 누구나 즉각적으로 대응할 수 있도록 실질적이고 반복적인 교육을 지속할 예정"이라고 말했다. 회사는 이번 교육을 ESG 경영의 일환으로 추진했다. 구성원 건강과 안전을 ESG 전략의 핵심축으로 강화해 나간다는 계획이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

