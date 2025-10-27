한국장학재단, 어려울때 든든한 버팀목 SOS 장학생 1500명 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매월 30만원 10개월 지급



교육부(교육부장관 최교진)와 한국장학재단(이사장 배병일)은 27일 2025년 '복권기금 꿈사다리 장학사업' SOS 장학생 1500명을 선발했다.

SOS 장학금은 기획재정부 복권기금을 재원으로 하고, 긴급한 위기 (산불·수해 재해, 보호자의 실직·폐업, 질병 등)에 처한 학생이 흔들림없이 학업을 계속할 수 있도록 지원하는 국가장학제도이다.

한국장학재단

AD

선발 인원은 '20년도 신설 이후 매년 지속적으로 늘어나 올해도 1500명을 선발했다. '20년 50명 → '21년 200명 → '22년 600명 → '23년 1,000명 → '24년 1500명으로 증가했다.

올해는 3531명의 학생들이 장학금을 신청했고, 전국 교육청 등에서 추천한 외부 전문 평가위원이 학업 계획과 긴급 지원 필요성을 종합적으로 평가해 최종 1500명의 장학생을 선정했다. 장학생에게는 매월 30만원씩 10개월간 총 300만원 장학금을 학업 목적에 사용할 수 있는 카드 포인트 형식으로 지원한다.

또한, 장학금 외에도 심리검사와 1대1 전문가 심리상담 등의 마음건강 프로그램을 통해, 학생이 안정적으로 학업을 이어갈 수 있도록 다방면으로 지원한다.





AD

배병일 한국장학재단 이사장은 "복권기금 꿈사다리 SOS 장학금이 어려움에 직면한 학생들에게 든든한 버팀목이 되어, 흔들림 없이 학업에 전념할 수 있는 기회가 되기를 바란다"라고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>