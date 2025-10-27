BNK경남은행, 거제와 울산지역에 '외국인전용센터' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원화·외화 요구불예금에 대한 신규

해지 등 다양한 업무 볼 수 있어



BNK경남은행은 외국인들의 금융 편의성 향상을 위해 '외국인전용센터'를 오픈했다고 27일 밝혔다.

AD

외국인전용센터는 외국인 근로자들이 많이 거주 중인 경남 거제 고현지점과 울산 대송지점 2개 영업점에 설치됐다.

매월 일요일 격주로 운영되며 오전 10시부터 오후 4시까지 이용할 수 있다. (점심시간 1시간 휴점)

주요 업무로는 △원화·외화 요구불예금에 대한 신규 및 해지(카드 발급 포함) △제사고 및 제신고 업무 △BNK경남은행 간 계좌 이체 △카드 재발급 업무 △해외송금 전용계좌의 예약 송금 등록 업무 △전자금융(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹, 텔레뱅킹 서비스) 관련 업무 △고객 상담, 수신·여신·외환 등 은행 상품 안내 및 외국인 대상 마케팅 활동 등이 있다.

개인고객부 박진용 부장은 "평일 영업점 방문에 따른 불편함을 최소화하고 외국인들이 영업점을 쉽게 방문할 수 있는 환경을 조성하고자 외국인전용센터를 거제와 울산에 오픈하게 됐다. 앞으로도 BNK경남은행은 외국인들이 BNK경남은행을 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 방안을 내놓을 계획이다"고 전했다.

한편 BNK경남은행은 외국인전용센터와 별도로 외국인들에게 다양한 금융서비스를 제공하기 위해 '외국인 근로자 전용 창구' 영업점도 7곳 운영 중이다.





AD

이 전용 창구에는 원활한 의사소통을 돕기 위해 외국인 직원 배치 또는 38개 언어를 실시간 통·번역하는 'AI 실시간 통·번역 시스템'이 갖춰져 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>