영·호남 교육청, 지역 벽 허문다…'미래교육 동행' 선언

전남·경북교육청, 포항서 '교류 워크숍'
맞춤교육·AI정책 공유…실질 협력 강화
전남도교육청과 경북도교육청이 영호남 지역 간 교육협력 강화에 속도를 내고 있다.
27일 전남도교육청에 따르면 양 교육청은 지난 25∼26일 이틀간 경북 포항 일원에서 '2025년 하반기 영호남 교육 교류 워크숍'을 열고 교육정책 공유와 협력 방안을 논의했다.
이번 워크숍은 경북교육청 주관으로 열렸으며, 양 시·도교육청 국·과장과 정책 담당자들이 참석해 주요 정책과 사업 성과를 공유했다. 경북교육청은 'K-에듀 엑스포'를 중심으로 한 대외 홍보 전략과 인공지능(AI) 시대의 교육 방향을 소개했다.
전남교육청은 지난해 여수에서 열린 '글로컬 미래교육박람회' 추진 과정을 비롯해 지역 맞춤형 미래교육 모델을 발표했다. 특히 전남교육청은 전남형 AI교육, 농산어촌 학교 혁신, 진로진학 지원 시스템 등 지역 특화 정책 사례를 공유하며 미래교육 생태계 구축 방안을 제시했다.
양 교육청은 이번 교류를 계기로 실무진 간 소통을 강화하고 정책 교류를 정례화해 실질적인 협력 체계를 구축하기로 했다. 또 향후 공동 연구와 연수 프로그램 등을 추진해 협력의 폭을 넓힐 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
김대중 전남교육감은 "영·호남은 지리적으로는 떨어져 있지만, 교육에 대한 열정과 철학은 하나다"며 "이번 교류를 통해 지역 간 장벽을 허물고 학생과 교사가 중심이 되는 실질적 교육협력이 이뤄지길 바란다"고 말했다.
호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>