광주시, 경기도무형유산대축제 성료…세대·국적 아우른 '무형유산의 향연'

광주시, 제27회 경기도무형유산대축제 성료

무형유산의 보고 광주에서 11년 만에 재회

경기 광주시는 지난 24일부터 26일까지 3일간 광주시문화예술의전당 일원에서 열린 '제27회 경기도무형유산대축제'가 시민과 관람객들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 막을 내렸다고 27일 밝혔다.

방세환 광주시장이 지난 24일부터 26일까지 3일간 광주시문화예술의전당 일원에서 열린 '제27회 경기도무형유산대축제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 행사는 경기도가 주최하고 광주시와 (사)경기무형유산총연합회가 공동 주관했으며 '천년을 담은 무형유산, 도민의 품으로'라는 구호 아래 경기도 무형유산의 전통과 가치를 널리 알리고 즐기기 위해 마련됐다.

특히, 올해로 27회를 맞은 경기도무형유산대축제는 지난 2014년에 이어 11년 만에 광주시에서 개최돼 의미를 더했다.

축제 기간 동안 판소리, 무용, 농악, 연희 등 다양한 무형유산 기·예능 보유자들의 공연과 함께 공예·민속놀이·전통음식 체험, 어린이 그림 그리기 대회 등 다채로운 프로그램이 진행됐다.

올해는 외국인 이주노동자와 젊은 세대를 대상으로 한 문화콘텐츠를 선보여 세대와 국적을 아우르는 참여형 축제로 자리매김했다.

시는 국가 무형유산인 판소리를 비롯해 갓일, 화혜장, 소목장, 석장, 사기장, 남한산성 소주, 광지원 농악 등 총 10개 종목의 무형유산을 보유하고 있는 도시로 이번 축제를 통해 '무형유산의 보고(寶庫)'임을 다시 한번 입증했다.

방세환 시장은 환영사에서 "무형유산대축제가 11년 만에 10개의 무형유산을 간직한 광주시에서 열리게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 축제를 계기로 전통이 오늘의 문화로, 오늘의 문화가 내일의 유산으로 이어지길 바란다"고 말했다.





방세환 광주시장 등 참석자들이 지난 24일부터 26일까지 3일간 광주시문화예술의전당 일원에서 열린 '제27회 경기도무형유산대축제'에서 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이에 대해 (사)경기무형유산총연합회 강환구 회장은 "무형유산대축제가 우리 전통문화의 지속가능한 계승과 지역문화 활성화에 기여하는 대표 축제로 자리매김하고 있다"며 "축제의 성공적인 개최를 위해 관심과 성원을 보내주신 방세환 시장님과 시민 여러분께 감사드리며 앞으로도 국민 누구나 일상 속에서 무형유산을 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

