'反트럼프 광고' 역풍…카니 加총리, 美유화전략 물거품

트럼프, 온타리오주 광고에 발끈

"캐나다 총리와 회담 계획 없다"

연방정부, 강경대응보다 신중론

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 마크 카니 캐나다 총리가 지난 6월 캐나다 앨버타주에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 대화를 나누고 있다. AFP연합뉴스

미국을 대상으로 보복관세 철회를 비롯한 '유화전략'을 펼쳐온 캐나다 연방정부의 노력이 '온타리오 반(反)트럼프 광고' 사태를 계기로 물거품이 됐다. 마크 카니 캐나다 총리는 이번 주 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등을 계기로 도널드 트럼프 대통령과 '관세 대화'의 물꼬를 틀 계획이었으나 이 또한 어렵게 됐다.

26일(현지시간) ABC 방송과 CNN 등에 따르면 트럼프 대통령은 지난 25일 전용기인 에어포스원에서 "카니 총리와 회담할 계획이 없다"고 밝혔다. 이는 하루 전 카니 총리가 "미국과 무역 협상을 재개할 준비가 돼 있다"며 사태 수습 의사를 밝힌 것과 대조를 이룬다.

트럼프 대통령은 온타리오주(州)의 '미국 관세 반대' 광고와 관련해 격노한 후 "캐나다와의 무역을 전면 중단하겠다"면서 "캐나다에 10% 관세를 추가로 부과하겠다" 등의 발언을 쏟아낸 바 있다.

온타리오주는 지난 23일부터 로널드 레이건 전 대통령이 1987년 4월 일본에 대한 관세 부과 배경을 설명하는 연설을 활용한 광고를 만들어 방영했는데, 트럼프 대통령은 이를 자신의 무역정책에 대한 직접적인 도전으로 간주했다.

캐나다 수출품 대부분은 미국·멕시코·캐나다 자유무역협정(USMCA)에 따라 대부분 상품이 무관세를 적용받고 있다. 다만, 무관세 대상이 아닌 캐나다산 제품에는 35%(에너지 제품은 10%) 관세가 부과돼 있으며 철강·알루미늄 부문은 50% 관세를 부담하고 있다.

이로 인해 캐나다는 철강·알루미늄·목재·칼륨 산업 전반에서 타격을 받았다. 광고를 방영한 온타리오주는 트럼프 행정부의 고율 관세 조치로 자동차 산업이 큰 타격을 입었다. 스텔랜티스의 경우 생산라인을 온타리오에서 미국 일리노이주로 이전한다는 방침도 발표했다.

트럼프 대통령이 "사기적이고 용납할 수 없는 행위"라고 직격한 후 더그 포드 온타리오주 총리는 27일부터 광고를 중단하겠다고 밝혔으나 트럼프 대통령의 분노를 잠재우기엔 역부족이었다.실제로 트럼프 대통령의 공개 비판이 있고 난 뒤 해당 광고가 24일 월드시리즈 1차전 도중 흘러나오면서 트럼프 대통령이 또다시 비판 게시글을 올리기도 했다.

캐나다 국민들의 반미 감정이 심화하는 가운데 미국 정부를 향해 몸을 낮춰온 카니 총리의 입지도 좁아질 전망이다. 카니 총리는 비판론에도 불구하고 대미 보복관세를 철회하고 지난 6월에는 아마존·구글·메타 같은 미국 빅테크(거대 기술 기업)에 대한 디지털 서비스세(DST) 부과 방침을 철회하는 등 트럼프 행정부와 신뢰 관계를 구축하는 데 집중해왔다.





미국 로이터통신은 "온타리오주 광고는 캐나다와 미국 간 민감한 무역 협상에 불필요한 마찰을 야기했다"면서도 "캐나다 연방정부는 즉각 강력히 대응하기보다는 협상 재개 여지를 남긴 채 신중한 태도를 취하고 있다"고 짚었다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

