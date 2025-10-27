구미시, 전국 파크골프의 성지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2912명 참여, 632명 결선 진출, ‘체류형 생활체육도시’ 기반 강화

'구미배 전국 파크골프대회' 성황

대회 MVP 3000만원 상금 주인공은 손영호(대구)

경북 구미시는 지난 24일부터 25일까지 구미시체육회 주최, 구미시 파크골프 협회 주관으로 동락 파크골프장에서 '2025년 제4회 구미배 전국 파크골프대회' 결승전을 개최했다.

지난 9월 5일부터 10월 25일까지 동락, 양포, 구미, 선산, 해평, 도개 6개 구장에서 매주 금요일과 토요일 8일에 걸쳐 총 2912명이 예선전을 거쳐 통과한 632여명의 참가자는 평소 기량을 아낌없이 발휘해 등수와 관계없이 최선을 다했다.

결선 대회 MVP 3천만원 상금의 주인공은 대구광역시 손영호 씨가 차지했다.

남자부 1위에는 부산광역시 이한웅 씨, 2위는 대구광역시 이중열씨가, 여자부 1위는 경북 구미시 최임열 씨, 2위에는 부산광역시 김옥희씨가 이름을 올리며 각각 500만원, 300만원의 상금을 거머쥐었다.

그 외 10위까지 상금이 수여됐으며 작년 대회와 차별점으로 남녀 20, 30, 50, 70, 90위에게도 각 10만원씩 특별 상금을 지급했다.

구미시파크골프협회 주관으로 동락파크골프장에서 '2025년 제4회 구미배 전국 파크골프대회' 결승전을 개최했다./김이환기자

AD

정성기 구미시파크골프협회장은 "내년 대회에는 더 체계적인 경기 운영과 선수 친화적인 환경을 조성하여 구미를 파크골프 성지로 만들어 나가겠다"고 했다.





AD

김장호 구미시장은 "구미시는 이번 파크골프 대회를 계기로 스포츠·경제·관광이 어우러지는 체류형 생활체육 도시로서의 기반을 강화했으며, 앞으로도 시민 모두가 건강하고 활력 넘치는 도시를 만들기 위해 생활체육과 스포츠 인프라 확충에 최선을 다하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>