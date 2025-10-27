동작구, 중앙대학교와 ‘주차장 개방’ 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유휴 공간 공유로 주차복지 확대

서울 동작구(구청장 박일하)는 지난 24일 중앙대학교와 ‘부설주차장 개방 약정’을 체결하고, 지역 주민과 학교 내 유휴 주차 공간 공유에 나선다고 27일 밝혔다. 이번 협약으로 중앙대학교 후문 305관 지하주차장 일부가 다음 달 1일부터 주민과 인근 직장인에게 개방된다.

동작구청 전경. 동작구 제공.

개방 규모는 총 25면(전일 5면, 야간 20면)이며, 운영은 동작구시설관리공단이 맡아 거주자우선주차제로 관리된다. 이용요금은 전일(24시간) 월 10만원, 평일 야간(오후 7시~익일 오전 8시) 및 주말·공휴일(24시간) 월 3만원으로 책정됐다. 주차장 이용을 원하는 주민과 인근 직장인은 동작구시설관리공단 누리집을 통해 신청할 수 있다.

구는 올해 앞서 보라매병원과 협력해 20면의 주차 공간을 추가 확보하는 등 ‘부설주차장 개방 지원사업’을 적극 펼쳐왔다. 현재까지 총 24개 기관 447면의 주차공간이 개방돼 구민 주차 편의 향상에 실질적으로 기여하고 있다.





박일하 동작구청장은 “이번 주차장 개방은 중앙대학교와의 협력으로 이룬 뜻깊은 성과”라며, “앞으로도 지속적으로 주차공간을 확충해 구민들의 일상 속 불편을 해결해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

