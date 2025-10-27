[특징주]트럼프, 국내 조선소 방문 가능성에…조선株 불기둥

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 방한 기간 국내 조선소를 방문할 수 있다는 전망에 국내 3대 조선업체 주가가 신고가를 경신하는 등 조선주가 일제히 강세를 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

27일 오전 9시47분 기준 HD현대중공업은 전 거래일 대비 3만7000원(6.23%) 63만1000원에 거래되고 있다. 장중 64만원까지 오르고 52주 신고가를 경신했다.

같은 시간 HD한국조선해양(3.69%), 삼성중공업(13.71%), HD현대미포(6.60%), 한화오션(5.10%), HJ중공업(12.54%), 동일스틸럭스(4.86%) 등 강세다.

삼성중공업과 한화오션은 장중 2만8450원, 14만3500원까지 올라 '조선 빅3' 종목이 모두 최고가를 경신했다.

업계에서는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 29일 방한하는 트럼프 대통령이 국내 조선소를 방문할 가능성이 거론되고 있다.

HD현대중공업의 울산 본사, 한화오션의 거제 사업장 등 국내 주요 조선소가 APEC이 열리는 경주와 지리적으로 가깝다는 점도 주목하는 요인이다.





또 이번 회의를 계기로 한·미 관세 협상 타결 기대감과 미국 조선업 재건(MASGA) 과제에 국내 조선사 참여가 필수적이라는 점에서 조선주에 수혜가 클 것이란 관측에 투심이 쏠린 것으로 풀이된다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

