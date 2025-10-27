"공급 확대 vs 집값 자극"… 재초환 딜레마 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①재초환 완화·폐지 검토…부동산대책 후폭풍 '공급카드' 급부상
②일본 쌀값 폭등dp… 한국 쌀 수출 0t→550t '껑충'
③"온라인 정산 주기 단축시 최대 21조 소상공인 피해"
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 3대 지수 사상 최고치
○물가 상승 둔화 소식에 강세
○FOMC·빅테크 실적 주목
Top3 NEWS
■ 재초환 폐지 급부상… '공급 확대' vs '집값 자극' 대립
○재건축 활성화 부작용 우려도
○전문가 "시장 안정, 공급 정상화 가능성"
■ 일본 쌀값 급등에 쌀 수출 활짝… '0t → 550t' 급증
○올해 연간 일본으로 쌀 수출 1000t 될 듯
○韓 소매가격, 日의 42% 수준
■ 온라인 정산주기 단축, 쿠팡·컬리 직격탄…"중소업체 연쇄 피해"
○정산주기 단축시 1년내 납품업체 74%로 감소
○대기업보다 소상공인 상품 발주량 줄어
그래픽 뉴스 : 장기·실손보험금 분쟁, 올해도 증가세…'당국 규율 시급'
○손보사 보험금 산정·지급 분쟁 해마다 증가
○실손보험 비급여 관리항목 지정 등 제도 보완 필요
○이찬진 "5세대 실손 중증 중심으로 급여 전환 추진"
the Chart : 프랜차이즈 무덤 美 뚫었다…CJ푸드빌 '1조 클럽' 복귀 임박
○미 조지아 공장 가동 앞두고 실적 회복세
○매각설 나오던 뚜레쥬르, 글로벌 재편 속도
○이건일 CJ프레시웨이 대표 겸직으로 글로벌 확장
오늘 핵심 일정
○국내
코스닥 이노테크 청약, 예정 공모가 1만2900~1만4700원
○해외
08:50 일본 기업 서비스물가지수(YoY)
10:30 중국 연초 이후 중국산업이익 (9월)
18:00 독일 기대평가지수(10월)
21:30 미국 근원 내구재수주(MoM) (9월)
22:00 프랑스 1년물BTF 국채 입찰
23:30 미국 댈러스 연준제조업활동지수 (10월)
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 : 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 : 오전 좋음｜오후 좋음
