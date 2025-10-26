'광주·대구 화합'…제8회 달·빛 가족 문화 탐방 성료

무등산 둘레길서 방통대 총동문회 등 참석
2015년부터 양 지역 문화 공유 위해 열려
국립방송통신대학교 광주·전남지역 달구벌·빛고을 조직위원회는 '시민과 함께하는 제8회 달구벌·빛고을 방송대 가족 문화 탐방'을 성료했다고 26일 밝혔다.
이날 광주 동구 무등산국립공원 둘레길 일대에서 열린 달빛 문화 탐방에는 국립한국방송통신대학교 광주·전남지역 총동문회와 대구·경북지역 총동문회 등 400여명이 참석했다.
이날 행사는 무등산 둘레길 산책·트레킹을 시작으로 광주·전남, 대구·경북 지역대 축하공연, 개회선언 화합한마당 순으로 진행됐다.
올해로 8회째 개최된 달빛 문화 탐방 행사는 대구·경북과 광주·전남지역 총동문회가 양 지역의 문화를 공유하고 상호 이해를 증진하기 위해 2015년부터 매년 열고 있다. 코로나19 팬데믹으로 2020~2022년에는 행사가 열리지 않았다.
