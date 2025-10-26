창업시 의무 위생교육, '온라인'으로… 서울시, 정부에 규제개선 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창업~폐업 불합리 규제 6건 발굴

'손님이 볼 수 있는 수족관'만 표기 등

市 "숨통 틔워드리기 위해 건의 추진"

서울시가 식당 창업 시 교육기관을 방문해 들어야 하는 식품위생교육을 '온라인'으로도 할 수 있도록 정부에 개선안을 건의했다. 소상공인의 행정 부담을 덜어주기 위한 것으로, 반찬가게에만 적용하는 과도한 품질검사 의무도 개선을 요청했다.

서울시는 소상공인 단체와의 간담회, 설문조사 등을 통해 창·폐업 과정상 불합리한 규제 6가지를 선정해 지난 24일 국무조정실에 건의했다고 26일 밝혔다. 시는 이번 건의를 시작으로 직능단체·시민으로부터 분야 및 대상별 규제를 추가 발굴, 정부에 지속 건의할 방침이다.

서울 신촌의 한 상가밀집지역. 조용준 기자

AD

이번 과제는 서울시가 지난 7월, 규제개선 발굴을 위해 구축한 '핫라인'을 통해 접수된 것으로 한국휴게음식업중앙회, 한국식품산업협회 등이 불합리하다고 느낀 규제를 제안하면서 선정됐다. 시가 이들과 소상공인을 대상으로 조사한 결과, 응답자 74%가 '각종 규제가 소상공인 경제활동에 큰 영향을 미친다'고 답했고 55%는 '인허가 및 신고 절차의 복잡성'을 가장 시급한 개선 과제로 꼽았다.

우선 식당 창업 시 영업 신고를 하기 위해 교육기관을 방문해 들어야만 하는 식품위생교육을 '온라인'으로도 할 수 있게 해달라 건의했다. 또 음식점에서 위생관리책임자로 일하며 교육받았더라도 자신 명의로 창업하려면 똑같은 내용을 다시 들어야 했던 식품위생교육을 중복수강하지 않아도 되게끔 개선해 달라고 법 개정을 요청했다.

또한 '반찬 등을 만들어 판매'하는 행위는 동일함에도 식당(일반음식점) 대비 반찬가게에 더 엄격한 기준이 적용되는 불합리를 개선하고자 업종 분류를 '식품접객업'으로 통일, 일반음식점과 같은 기준을 적용받게끔 개선해달라 건의했다. 반찬가게는 '즉석판매·제조가공업', 식당은 '식품접객업'으로 분류돼 반찬가게는 900개가 넘는 품목을 원산지 표기하고 정기적으로 품질검사를 받아야 하나, 식당은 반찬 등을 따로 팔더라도 29개 품목만 원산지 표시하면 되고 품질검사 의무는 없는 차이가 있다.

현행 '원산지표시법'에 따라 손님이 접근하기 어려운 창고 옆, 주방 내부 수족관까지 '음식점 내 모든 수족관'에 든 생물 원산지를 표시해야 하는 규정을 '고객이 확인할 수 있는 수족관'으로 한정해 달라고도 건의했다. 그동안 손님이 볼 수 없는 곳에 위치한 수족관까지 예외 없이 원산지를 표시하게 돼 있어 소상공인에게 표지판 제작·관리 등 불필요한 행정 부담이 된다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

이밖에 그동안 수입업자·유통업체가 유통 이력 등록 시 수입 농산물과 수산물, 각각 다른 시스템을 통해 등록해야 했던 점을 개선해 '유통이력관리시스템'에 농·수산물을 한꺼번에 신고할 수 있도록 개선해 달라고 제안했다.





AD

서울시는 그동안 소상공인 관련 단체, 관련 부서, 전문가 그룹 등과 면밀한 논의와 검토를 거쳐 선정한 이번 안건 외에도 앞으로 소상공인의 부담과 불편을 덜어주기 위해 더 다양한 분야에서 불필요한 규제를 발굴해 정부 건의 및 개선해 나간다는 계획이다. 이창현 서울시 규제혁신기획관은 "소상공인의 숨통을 틔워드리기 위해 이번 건의 사항이 조속히 제도개선으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>