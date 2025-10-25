한동훈 "계엄날 밤 1초도 망설인바 없다…겁 먹은 건 이재명"

김용민 "계엄 당시 韓대표 겁먹었다"에 반박

한동훈 전 국민의힘 대표가 24일 김용민 더불어민주당 의원이 자신에 대해 "계엄 날 겁먹어서 본회의장에 제대로 들어오지 못하는 것을 경위에게 들어오게 했다"고 발언한 것을 두고 "저는 그날 밤 1초도 망설이지 않았다"고 반박했다.

한 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "(계엄 날) 이 나라와 국민들을 생각하면 망설일 여유가 없었다"며 "저는 어떤 민주당 정치인보다 먼저 계엄 반대, 적극적으로 계엄 해제 표결해야 한다는 입장을 밝힌 바 있다"고 강조했다. 그러면서 "아시다시피 '계엄 날 겁먹고 숲에 숨어 있던 것은 이재명 당시 민주당 대표'였다"며 "민주당은 백해룡식 망상을 그만두시기 바란다"고 말했다. 한 전 대표가 언급한 백해룡 경정은 한 전 대표가 법무부 장관 재직 시절 인천 세관 마약 수사를 은폐했다는 취지의 주장을 해 한 전 대표로부터 형사 고소당한 인물이다.

한동훈 전 국민의힘 대표. 윤동주 기자

이어 한 전 대표는 추가로 올린 게시물에서 "김 의원이 '계엄 날 저에게 전화로 해제 표결에 참여해 달라고 요청했다'는 취지의 말을 했는데 전혀 사실이 아니다"며 "김 의원은 거짓말 말고 저와 김 의원이나 민주당 의원 누구이든 간에 통화한 내역을 제시하라. 없으니 당연히 제시 못 할 것"이라고 맞받았다. 그러면서 "김 의원은 '어림도 없는 거짓말'한 것에 대해 사과할 생각 없냐"고 물으면서 "사과하기 싫으면 그런 황당한 거짓말을 한 이유나 말해보라"고 했다.





앞서 국회 법제사법위원회 민주당 간사인 김 의원은 24일 법사위 국감에서 "저도 (계엄 날) 국민의힘 의원들에게 전화해 '빨리 들어와 같이 표결하자'고 간절히 부탁했다"며 "당시 한동훈 대표가 겁먹어 제대로 들어오지 못하고 있는데, 제가 경위한테 '이 사람들 들어오게 해야 한다'고 해서 들어와서 같이 표결한 것"이라고 언급했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

