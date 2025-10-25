한국영화 10% 사라지고, OTT 보존은 '사각'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민형배 "납본제도·영비법 전면 개선 시급"

민형배 더불어민주당 의원.

더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 지난 23일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 한국 영화유산 보존의 심각한 현실을 비판했다.

민 의원은 "K-컬처 300조원 시대를 외치지만, 정작 영화 유산은 사라지고 있다"며 "지난 100년간 제작된 한국영화 중 10편 중 1편꼴로 영구히 사라졌고, 급성장하는 OTT 콘텐츠는 법적 보존 시스템 밖에 놓여있어 대책 마련이 시급하다"고 목소리를 높였다.

민 의원이 한국영상자료원로부터 제출받은 '한국영화 납본보유 현황' 자료에 따르면 1919~2024년 제작된 한국영화 1만5,055편 중 1만3,472편만이 현재 보존돼 있다. 나머지 1,583편의 영화는 필름조차 남지 않은 상태로, 사실상 다시 볼 수 없는 '잃어버린 영화'가 된 셈이다.

특히 ▲나운규의 '아리랑'(1926) ▲이규환의 '임자없는 나룻배'(1932) ▲이만희의 '만추'(1966) ▲임권택의 '잡초'(1973) 등 한국영화사의 큰 발자취를 남긴 초기 걸작들이 대거 유실돼 1933년 이전 작품 중 현존하는 것이 단 한 편도 없는 실정이다. 이처럼 메워지지 않는 영화사적 공백은 단순한 자료 손실을 넘어 미래 세대가 접할 한국의 문화적 원형이 훼손되고 있음을 시사한다.

문제는 현행법과 제도가 변화하는 미디어 환경을 따라가지 못하고 있다는 점이다. 현재 '영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률(영비법)'상 의무납본제도는 '영화상영관 상영작'만을 대상으로 한다.

따라서 OTT 플랫폼을 통해 제작·배포되는 콘텐츠는 '비디오물'로 분류돼 한국영상자료원 제출 의무가 없다. 봉준호 감독의 '옥자'(2017)나 황동혁 감독의 '오징어 게임'(2021)처럼 세계적으로 큰 반향을 일으킨 K-콘텐츠조차 국가 주도의 공식 보존 시스템에서 배제되는 역설적인 상황인 것이다.





민 의원은 "K-컬처 300조원 시대를 말하면서 정작 콘텐츠의 근간인 영화가 사라지고 있다"며 "OTT 등 새로운 제작 형태까지 포괄할 수 있도록 의무납본제도 전면 개편과 영비법 개선이 시급하다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

