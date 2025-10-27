서해안 조개무덤서 2000년 생활사 찾는다

군산 개사동 패총 첫 발굴
청동기~삼국시대 유물 기대
국립완주문화유산연구소는 27일부터 12월 15일까지 군산 개사동 패총(貝塚)을 발굴한다.
서해안 선사 문화를 규명할 첫 본격 조사다. 패총은 조개껍데기가 쌓여 형성된 유적. 토기·석기·동물 뼈 등이 함께 발견돼 당시 생활상과 자연환경을 보여주는 중요한 자료로 평가된다.
전북 서해안 도서·해안 지역에는 패총 120여 곳이 있는데, 군산에만 80여 곳이 몰려 있다. 연구소는 이번 조사로 서해안 선사·고대 문화의 흐름을 밝힐 수 있다고 기대한다.
군산 개사동 패총은 50㎝가 넘는 조개 층에서 청동기부터 삼국시대까지 유물이 함께 나온 곳이다. 인근 군산 선제리 유적, 미룡동 고분군 등 주요 취락과 연계 조사도 고려된다.
연구소 측은 "서해안 패총문화를 종합적으로 이해하기 위한 첫걸음"이라며 "지속적인 학술조사로 지역 문화유산의 가치를 밝히고, 체계적인 보존 연구를 이어가겠다"고 말했다.
