日 다카이치, 25~27일 아세안 정상회의 참석…외교무대 데뷔

다카이치 사나에 일본 총리가 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석으로 외교 무대에 데뷔한다.

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 24일 오후 기자회견을 통해 "다카아치 총리는 오는 25~27일 아세안 정상회의 참석을 위해 말레이시아에 방문한다"며 "각국 정상과도 회담할 예정"이라고 말했다.

다카이치 총리는 일본·아세안 정상회의, 일본과 아세안 회원국이 탈탄소를 위해 만든 '아시아 제로 에미션 공동체'(AZEC) 정상회의에도 참석할 예정이다. 기하라 장관은 "세계 성장의 중심이기도 한 아세안은 자유롭고 열린 인도·태평양 실현의 요충지"라며 "다카이치 총리는 일본이 신뢰하는 파트너인 아세안과의 협력을 한층 강화하는 기회로 삼을 것"이라고 밝혔다.

이번 아세안 정상회담은 지난 21일 취임한 다카이치 총리의 첫 외교 무대다. 그는 아세안 정상회의를 마치고 오는 28일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담도 앞두고 있다.





다카이치 총리는 오는 31일 개막하는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 이달 30일부터 2박 3일 일정으로 한국을 방문할 것으로 예상된다. 다카이치 내각의 관료 중에서는 모테기 도시미쓰 외무상, 미국과 관세 협상을 담당했던 아카자와 료세이 경제산업상도 한국을 찾을 것으로 전망된다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

