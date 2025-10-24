S-OIL, 푸른장학재단에 2000만원 장학금 전달… 청소년들 어려움 극복 응원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

S-OIL 울산공장은 24일 울산지방검찰청에서 푸른장학재단에 장학금 2000만원을 전달했다.

S-OIL 울산공장은 24일 푸른장학재단에 장학금 2000만원을 전달했다.(좌측부터 S-OIL 박성훈 상무, 푸른장학재단 이윤철 이사장, 울산지방검찰청 유도윤 검사장) S-OIL 제공

전달식에는 울산지방검찰청 유도윤 검사장, 푸른 장학재단 이윤철 이사장, S-OIL 박성훈 상무, 재단 관계자 등이 참석했으며, 이날 전달된 장학금은 울산 지역에 경제적 지원이 필요한 청소년들을 위해 쓰일 예정이다.

S-OIL 박성훈 상무는 "S-OIL은 '나눔'이라는 핵심 가치를 바탕으로 사업장이 위치한 울산 지역사회와 함께 성장하기 위해 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다"며 "앞으로도 울산 지역의 청소년들이 어려움을 극복하고 건강한 교육 환경 속에서 꿈을 키워나갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

이윤철 푸른장학재단 이사장은 "S-OIL의 지속적인 관심과 후원 덕분에 지역 청소년들이 미래에 대한 희망을 갖고 올바르게 성장할 수 있다"며 "지역사회의 든든한 후원자로서 함께해 주심에 감사드린다"고 전했다.





'푸른장학재단'은 법무부 산하 법무부 청소년범죄예방위원 울산지역협의회에서 운영하는 장학재단으로 2007년 설립돼 소외계층, 다문화가정, 불우 청소년을 대상으로 장학사업을 영위하고 있으며, S-OIL은 '푸른장학재단'에 2017년부터 매년 장학금 2000만원을 후원해 오고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

