'폐가전 무상수거'… 세종시, 4년 연속 기후에너지환경부 장관상 수상

강승권(오른쪽 첫번째) 환경녹지국 자원순환정책팀장이 기후에너지환경부 장관상을 받고 기념촬영을 하고 있다. /사진= 환경녹지국 제공

세종시가 2025년 폐가전제품 무상방문 수거 우수 지자체 경진대회에서 광역 부문 은상에 선정됐다. 따라서 4년 연속 기후 에너지환경부 장관상을 받게됐다.

23일 기후 에너지환경부가 주최하고 이순환거버넌스가 주관한 이 대회는 폐가전 무상방문 수거 실적과 맞출 수거 서비스 운영, 홍보성과 등을 종합적으로 평가해 우수 지자체를 선정했다.

시는 내년부터 폐가전 배출 수수료를 전면 폐지하는 무상배출제도 시행을 앞두고 시민의 배출 접근성과 참여를 높이기 위해 맞춤 수거 서비스를 적극적으로 확대하고 홍보를 강화해 왔다.

폐가전 무상방문 수거는 대형폐가전이나 5개 이상의 중소형 폐가전을 배출할 때 시민이 콜센터를 통해 배출 신청만 하면 수거원이 방문해 수수료 없이 수거하는 방식이다.

맞춤 수거는 중소형 폐가전을 읍면동 행정복지센터나 공동주택 등 지정된 생활권 거점에 배출하면 정해진 일정에 따라 수거한다.

시는 현재 읍면동 행정복지센터와 신청 공동주택 122곳을 대상으로 중소형 폐가전 맞춤수거 서비스를 운영하고 있다. 수거된 폐가전을 안정적으로 보관·선별할 수 있는 실내 집하공간도 마련해 운영 중이다.

기존의 야외 집적·선별 방식을 개선해 기상 영향과 환경오염, 안전사고 위험을 줄이고 재활용률을 높일 수 있는 자원순환 기반을 구축한 점이 평가위원들로부터 좋은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

시는 2026년부터 미참여 공동주택뿐만 아니라 읍면지역 마을회관 등도 맞춤수거가 가능하도록 제도를 확대해 시민들이 가까운 곳에서 폐가전을 배출할 수 있도록 운영 범위를 넓혀 나간다는 계획이다.

진익호 자원순환과장은 "폐가전 무상배출 제도 시행에 대비해 시민들이 생활권에서 편리하게 배출할 수 있도록 수거 체계를 지속해서 확대해 나가겠다"며 "수거된 폐가전이 재자원으로 활용될 수 있도록 재활용 효율을 높이고, 자원순환 구조를 강화하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.





한편, 시는 2026년부터 폐가전 무상배출제도를 시행하기 위해 올해 7월 조례 개정을 완료한 상태다.





