윤정민 광주 서구의원, 교통안전 등 3대 생활현안 촉구

자전거·개인형 이동장치 인프라 개선 등 주제

광주 서구의회 윤정민 의원이 교통안전, 아동 돌봄, 취약 노동자 지원 등 구민 생활과 밀접한 3대 현안에 대해 실행 중심의 행정을 촉구했다.

윤정민 의원이 지난 23일 제334회 임시회 본회의에서 '자전거·개인형 이동장치(PM) 인프라 개선','공공형 실내놀이터 조성','폐지수집인 지원 확대'를 주제로 구정 질문을 진행했다고 24일 밝혔다.

윤정민 의원.광주 서구의회 제공

윤 의원은 전동킥보드와 자전거 등 생활형 교통수단의 안전 문제를 지적했다. "광주시는 '대·자·보(대중교통·자전거·보행) 도시'를 외치지만, 서구의 길 위는 여전히 위험하다"며 "전동킥보드 주차존은 텅 비어 있고 단속 실적은 전무하다"고 꼬집었다.

이어 "이는 단속의 문제가 아니라 관리 시스템의 부재가 근본 원인이다"며 "전동킥보드 앱 연동 반납제, 전용구역 의무반납제 등 제도적 개선과 함께 주차 밀집도 기반의 PM 주차장 재배치가 필요하다"고 제안했다.

더불어 "광주 5개 자치구 중 서구만 공공형 실내놀이터가 없다"며 "두 번의 공모 탈락 후 LH 공모 결과만 기다리는 행정은 한계가 있다며 구가 직접 나서야 한다"고 강조했다.

이에 김이강 청장은 "선정 결과와 재정 여건 등을 종합 검토해 구 주도형 추진을 검토하겠다"고 답했다.

윤 의원은 폐지수집인 지원 확대를 요청하며 "이분들은 도시의 마지막 순환을 책임지는 환경노동자이다"며 단가보전제 도입과 공공형 일자리 연계를 제안했고, 구청은 "혹한기 지원사업 정례화와 단가보전제 도입을 면밀히 검토하겠다"고 밝혔다.

윤 의원은 이날 보충질문에서 "정책이 선언에 머무르지 않고 현장에서 실현돼야 한다"며 "구민이 체감하는 변화로 답하는 행정이 돼야 한다"고 말했다.





아울러 "보다 정확한 검토와 계획의 완성도를 위해 보충질문 답변을 서면으로 받기로 하고, 그 성실성에 따라 행정사무감사 등 후속 조치를 검토하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

