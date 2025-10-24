본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

양양서 연어잡고 제주서 도새기 먹고…주말 이곳에 축제있다[전국편2]

이경호기자

입력2025.10.24 13:52

수정2025.10.24 13:57

시계아이콘02분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

24일부터 시작되는 10월 넷째주 주말은 전국 어디서나 축제가 열린다. 먹거리, 볼거리,즐길거리가 말그대로 풍년이다.

양양서 연어잡고 제주서 도새기 먹고…주말 이곳에 축제있다[전국편2] 양양 연어축제 홍보사진. 양양군
AD

▲양양 연어 vs 속초 미식 vs 예산 삼국

가을의 생명력과 생태의 순환을 주제로 한 '2025 양양연어축제'(24∼26일)는 양양읍 남대천 둔치 일원에서 열린다. 올해는 연어 맨손잡기 체험, 연어 쿠킹쇼, 남대천 선셋 라이브 공연, 연어 생태 해설 투어 등 총 30여 개의 프로그램이 운영된다. 대표 프로그램 '연어 맨손잡기 체험'은 참가비의 40%를 양양사랑상품권으로 환급해 지역 상권과의 상생을 도모한다. 같은 기간 수산항 일원에서는 '제8회 2025년 수산항 바다 체험 축제'를 개최한다.


강원 속초시 일원에서는 '2025 속초 미식 주간'(21∼27일)이 속초 해수욕장과 금호동 센텀 마크 등에서 열린다. ▲ 푸드 스타일리스트가 진행하는 요리 강습 ▲ 기후 위기 시대의 식문화를 다루는 '지구를 위한 밥상' ▲ 중앙시장 건어물과 음료의 로컬 페어링을 소개하는 '건어물 Day' 등을 준비했다. 같은 기간 열리는 '속초 국제 음식영화제'는 속초 해수욕장과 센텀 마크로 상영 장소를 확대하고, 상영 기간도 늘렸다.

양양서 연어잡고 제주서 도새기 먹고…주말 이곳에 축제있다[전국편2] 예산장터 삼국축제 자료사진. 예산군

충남 예산군에서는 제9회 예산장터 삼국축제(23∼26일)가 예산상설시장 일원에서 열린다. '낭만 식당'을 주제로 열리는 올해 축제는 국밥·국수·국화라는 세 가지 키워드에 뉴트로(신복고) 감성을 더한 것이 특징이다. 먹거리 직매장과 국수 판매구역이 마련되고, 옛 정취와 현대 감성을 함께 느낄 수 있는 체험 공간을 설치했다. 옛 교실 분위기 속에서 문제를 푸는 '삼국탐구영역', 옛 감성 연극 '들어유 주막', 삼국을 주제로 한 다양한 놀이 프로그램도 준비됐다.

양양서 연어잡고 제주서 도새기 먹고…주말 이곳에 축제있다[전국편2] 태평염전 함초 모습. 신안군

▲신안 함초 vs 창원 단감 vs 시흥 푸드페어링 페스타

전남 신안군은 아시아 최초로 지정된 슬로시티 증도에서 '제2회 보물섬 함초축제'(24,25일)를 개최한다. 이번 축제는 국내 최대 단일 염전인 태평염전 내 특별무대에서 열리며, 관람객들은 축제를 즐기면서 드넓은 갯벌과 약 11㏊ 규모의 염생식물 자생지를 동시에 관찰할 수 있다. 감미로운 선율의 색소폰 공연, 스탬프 투어, 전통 소금 생산과정을 직접 체험하는 소금밭 체험 등이 열린다.


경남 창원시는 '제24회 창원단감축제'(25,26일)를 창원단감테마공원에서 연다. 축제 기간에는 단감 품평회, 단감을 주제로 한 체험 프로그램, 매직 버블쇼, 지역 가수와 함께하는 단감콘서트, 버스킹 공연 등이 펼쳐진다. 창원단감은 전국 생산량 1위를 자랑한다. 국가중요농업유산 제17호, 지리적표시제 제117호로 지정돼 있다.


음식·음료·공연이 어우러진 미식문화축제 '제1회 푸드페어링 페스타(26일)는 경기 시흥시 물왕호수 일원에서 열린다. 국내외 셰프, 카페, 브루어리, 로스터리, 바텐더, 디저트 아티스트 등이 참여해 자신만의 대표 메뉴를 선보인다. 안내 부스에서 성인인증 후 1000원에 잔을 구매하면 40여개 부스에서 준비된 다양한 와인, 맥주, 칵테일 등을 시음할 수 있으며, 미성년자는 동일한 금액으로 음료를 즐길 수 있다.

양양서 연어잡고 제주서 도새기 먹고…주말 이곳에 축제있다[전국편2] 울산 태화강 국가정원 가을축제 모습. 울산시

▲울산 가을정원 vs 강화 화개정원 vs 청남대 가을정취

울산시는 태화강 국가정원 일원에서 '2025 태화강 국가정원 가을축제'(24∼26일)를 개최한다. '바람이 머무는, 가을정원'이라는 주제로 열리는 올해 축제는 세계적 정원 디자이너인 피트 아우돌프의 자연주의 정원을 비롯해 국화, 핑크뮬리, 팜파스그라스, 코스모스, 물억새 등 가을 정취를 만끽할 수 있는 식물들이 장관을 이룰 전망이다.


인천시 강화군은 교동면 화개정원에서 2025 강화 화개정원 축제(25,26일)를 연다. 강화군은 구절초와 국화 등 가을꽃이 핀 5개 테마 정원에서 화분 만들기와 전통 3종 경기 등 체험 행사를 진행한다.


전북 익산시는 황등면 익산석제품전시홍보관 일대에서 '돌돌잔치'(25,26일)를 개최한다. 새롭게 조성된 황등 채석장 전망대에서는 실제 석재 채굴 현장을 한눈에 조망할 수 있다. 또 매일 8회 운영되는 채석장 투어는 채굴에 사용되는 중장비를 직접 눈으로 보고, 석공예인들의 석조각 작품을 만나볼 수 있다.

양양서 연어잡고 제주서 도새기 먹고…주말 이곳에 축제있다[전국편2] 강화 화개정원 가을정취 모습. 강화군

옛 대통령 별장인 청주시 문의면 소재 청남대에서는 오는 25일부터 다음 달 19일까지 16일간 가을축제가 열린다. 청남대 곳곳에서 국화포토존을 비롯해 수목분재·국화분재·목석부작·바위솔 작품 500여점과 소국·백묘국·폐츄니아·메리골드 등 초화류 4만5천여그루를 감상할 수 있다. 전국의 내로라하는 한식대가·한식명장 등이 참여하는 제13회 한국식문화세계화대축제는(25∼26일) 열려 관람객에게 전통음식을 체험할 기회를 제공한다.

양양서 연어잡고 제주서 도새기 먹고…주말 이곳에 축제있다[전국편2]

▲제주 도새기 vs 서천 한산소곡주 vs 익산 보석 vs 남양주 반려견 동반 선명상

'2025 제주 도새기 축제'(25∼26일)는 제주시 애월읍 새별오름 일대에서 열린다. 제주산 돼지고기·특산물 즉석 경매, 도니 레이싱, 피그컬 100, 피그 패밀리 콘테스트, 열쇠를 찾아 금고에 담긴 황금돼지도니(금 1돈)를 받아가는 스페셜 이벤트 등이 진행된다. 또 도새기 사생대회, 돼지 캐릭터를 활용한 플리마켓, 돼지고기를 활용한 푸드트럭과 향토음식점, 시식코너, 할인판매장 등이 운영된다.


충남 서천군에서는 제8회 한산소곡주 축제(24∼26일)가 한산전통시장 일원에서 열린다. 한산소곡주를 시음하고 구매할 수 있으며, 소곡주 빚기 체험과 소곡주 칵테일 만들기, 김 비스킷 체험 등 다채로운 프로그램이 운영된다.화양·기산·한산·마산면 새마을회가 운영하는 향토 음식 부스와 함께 24개의 공예 체험 부스도 마련되는 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험형 축제로 꾸며질 예정이다.


전북 익산시는 왕궁면 주얼팰리스와 보석테마관광지에서 '2025 주얼팰리스 보석 대축제'(22∼11월2일)를 연다. 주얼팰리스 내 54개 업체가 참여해 다채로운 전시와 판매, 체험 행사를 선보인다. 축제 기간에는 24K와 다이아몬드를 제외한 모든 제품을 대상으로 최대 30% 특별할인한다.

양양서 연어잡고 제주서 도새기 먹고…주말 이곳에 축제있다[전국편2] '반려견과 함께하는 선명상 축제' 자료사진. 봉선사

경기도 남양주시 진접읍에 위치한 천년고찰 봉선사는 25일 오전 10시부터 오후 5시까지 사찰경내에서 '반려견과 함께하는 선명상 축제'를 연다. 축제에서는 ▲반려견과 함게 하는 마음챙김 걷기명상 ▲배철현교수(전 서울대 종교학과 교수)의 <개는 4만년전전터 인간과 동반자다. 인간중심에서 생명중심으로 인식 전환해야> 초청강연 ▲반려동물과 함께하는 운동회 등 다채로운 체험 프로그램이 펼쳐진다.


지금 뜨는 뉴스

AD

호산스님은 " 소중한 생명체로서 반려동물에 대한 인식을 높이고, 특히 불교의 생명 존중 철학을 반려 문화와 접목하여 이기적인 인간중심에서 생명중심 반려문화를 실천하는 정신이 확산할 것으로 기대한다"고 전했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기