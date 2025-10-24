방세환 시장 "아동친화도시 프로그램 확대…아이가 즐거운 광주 만들겠다"

광주시, 남한산성 스포츠타운서 ‘보육박람회’ 개최
영유아·학부모가 함께 즐기고 배운 소통의 장
경기 광주시는 지난 23일 남한산성 스포츠타운에서 '2025 광주시 보육박람회'를 성황리에 개최했다.
이번 박람회는 영유아와 학부모, 어린이집 관계자 등 보육 가족이 한자리에 모여 함께 즐기고 배우는 소통과 체험의 장으로 마련됐으며 다양한 프로그램이 진행됐다.
행사장 곳곳에서는 ▲키링 만들기 ▲장난감 입양 ▲나만의 약가방 만들기 등 나눔과 참여를 실천할 수 있는 체험활동이 운영됐다.
특히, '장난감 입양' 부스에서는 사용하지 않는 장난감을 서로 교환하며 자원 재활용의 가치와 나눔의 의미를 배우는 뜻깊은 시간이 마련됐다. 또한, 행사장 중앙에는 에어바운스, 미끄럼틀, 터널 등 다양한 놀이시설이 설치돼 영유아들이 마음껏 뛰어놀며 감정 표현력과 사회성을 자연스럽게 기를 수 있는 놀이 공간이 조성됐다.
방세환 시장은 "이번 보육박람회는 아이와 부모, 어린이집이 함께 어우러지는 소통과 공감의 자리였다"며 "앞으로도 아이들이 즐겁게 배우고 자랄 수 있는 아동친화도시 광주를 만들기 위해 체험과 배움이 함께하는 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
