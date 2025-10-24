[특징주] 메가터치, 배터리 3사 테스트 핀 독점 부각…휴머노이드 시대 기대감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메가터치 주가가 강세다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 배터리 3사에 테스트용 부품을 독점 공급하는 점이 부각된 것으로 보인다.

24일 오전 10시55분 기준 메가터치 주가는 전날 대비 5.24% 오른 4220원을 기록했다.

메가터치는 배터리 화성 공정에 활용되는 핀을 생산하는 업체다. 화성 공정은 배터리셀을 활성화하고 전기적 특성을 부여하는 과정으로, 핀은 이 과정에서 소모품으로 사용된다. 메가터치 제품은 국내 배터리 제조 3사가 생산하는 각형, 원형, 폴리머 배터리 등 모든 타입에 적용할 수 있으며, 국내 배터리 3사의 충·방전 테스트 핀은 메가터치가 독점하고 있다.





전기차는 물론 휴머노이드 로봇의 대량 양산에 필수적인 전고체 배터리가 다시 조명을 받으면서, 메가터치 주가도 덩달아 긍정적인 영향을 끼친 것으로 보인다. 메가터치는 배터리 핀을 전고체 배터리와 나트륨이온 배터리 등 차세대 제품에도 적용 가능한 기술력을 보유하고 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

