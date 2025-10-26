본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

미래를 만들고 있는 두바이…무인 첨단 기술, 도시 곳곳에 스며들었다

김보경기자

입력2025.10.26 19:58

시계아이콘01분 34초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

첨단기술 빠르게 도입…스마트도시 구축 분주
한국의 H2O, 두바이 관광의 디지털화 합류
미래지향·실리주의..통치자 리더십 돋보여

두바이는 공항에서 지하철, 호텔까지 첨단 무인화 시스템이 일상화된 도시였다. 우선 두바이의 지하철역에는 관광객을 위한 안내 로봇이 있다. 지난달 25일 두바이의 랜드마크인 '미래박물관'을 방문하던 길이었다. 박물관과 내부 통로로 연결된 에미리트타워역사에서 승객을 맞은 건 안내 로봇이었다. 사람의 얼굴을 본뜬 높이 150㎝가량의 로봇은 "로봇을 두려워하지 마세요. 나에게 말을 걸어요"라고 또렷하게 인사했다. 커다란 눈과 미세하게 움직이는 입술이 생동감을 더했고, 영어·아랍어·중국어 등 5개 언어로 관광지와 맛집, 호텔 정보를 알려줬다. 사람 대신 로봇이 여행 안내를 맡는 풍경이 자연스러웠다.

미래를 만들고 있는 두바이…무인 첨단 기술, 도시 곳곳에 스며들었다 지난달 25일 두바이 에미리트타워역에서 촬영한 음성 인식 안내 로봇. 영어, 중국어, 아랍어 등 5개 언어로 주변 명소와 맛집, 숙소 등을 안내해 여행객의 편의를 돕고 있었다. 김보경 기자
AD

지하철은 기관사 없이 인공지능(AI)이 운행을 통제한다. 두바이 지하철은 전 구간 완전 자동화 시스템으로 운영되며, 정시 운행률이 99.7%에 달한다. 프랑스와 일본 기술이 결합된 AI 점검 시스템 '아리스(ARIIS)'가 센서와 레이저, 3차원(3D) 카메라를 통해 운행을 멈추지 않고도 선로를 진단한다. 이 기술로 유지관리 시간과 비용을 각각 70% 이상 줄였다. 두바이 도로교통청은 아리스를 국제 표준으로 확산시켜 수출 산업으로 키운다는 목표를 세웠다.


이 같은 시스템은 두바이 정부가 발표한 '스마트시티 전략 2030'의 핵심이다. 두바이는 2030년까지 '살고 일하고 방문하기 가장 좋은 도시'를 비전으로 내세우고, 행정과 교통, 관광 전반에 AI를 적용하고 있다. 정부가 기술 도입을 선제적으로 추진하며 도시 전체가 하나의 실험장으로 작동하고 있다. 두바이는 2040년까지 현재 인구의 약 2배에 달하는 최대 780만명 수용하는 스마트도시로 만들기 위해 분주한 모습이다.


한국 기업 H2O 호스피탈리티(이하 H2O)도 이런 변화의 흐름에 합류했다. 5성급 '웨스트민스터 두바이몰 호텔'에 스마트 체크인 솔루션을 도입하며 중동 관광산업의 디지털화를 이끌었다. 스마트 체크인 솔루션을 통해 호텔 이용객은 별도의 애플리케이션을 설치하지 않고도 스마트폰으로 호텔 도착 전에 체크인을 위한 정보 등록·회원가입까지 간편하게 할 수 있다. 프런트 데스크에서 오래 대기할 필요 없이 미리 준비된 객실키만 받으면 돼 투숙 경험이 향상된다. 이웅희 H2O 대표는 아시아경제와의 인터뷰에서 "관광 데이터 확보와 서비스 혁신을 돕는 점을 강조했다"고 말했다. [관련 기사=UAE에서 골든비자 받은 韓기업 대표…"관광을 더 스마트하게"]

미래를 만들고 있는 두바이…무인 첨단 기술, 도시 곳곳에 스며들었다 두바이 미래재단이 운영하는 미래박물관. 도넛 모양의 독창적인 디자인으로 두바이 랜드마크로 자리 잡았다. 건물 외벽에는 '미래는 상상하고, 설계하고, 실행할 수 있는 자의 것'이라고 써있다. 2022년 2월 개관한 이후 9월 말 기준 417만명 이상이 다녀갔다. 김보경 기자

해외 기업의 혁신 기술을 빠르게 흡수할 수 있었던 건 두바이 통치자인 셰이크 모하메드 빈 라시드 알 막툼의 강력한 의지가 반영됐다. 그는 두바이 경제 발전을 최우선 목표로 미래 지향적이면서도 실리주의 정책을 펼치는 것으로 유명하다. 2006년부터 두바이 통치권을 쥔 그는 "미래는 주저하는 사람들을 기다리지 않는다" "비전이 클수록 성취도 커진다" "기술은 미래로 가는 빠른 관문" 등의 어록을 남기며 실패를 두려워하지 않는 개척 정신과 기술적 번영을 강조해왔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

통치자 직속 기관이자 국가 싱크탱크인 '두바이 미래재단(이하 미래재단)'은 미래 비전을 실현하고, 두바이를 세계적 미래 도시로 발전시키기 위한 목표를 가지고 설립됐다. 미래재단이 운영하는 미래박물관의 건물 외벽에는 아랍어로 "미래는 상상하고, 설계하고, 실행할 수 있는 자의 것"이라고 쓰여 있다. 2022년 2월에 개관한 미래박물관은 지난달 기준 417만명의 방문객을 유치하며 새로운 랜드마크로 떠오르고 있기도 하다. 최근 미래재단과 디지털 협력 강화를 위한 업무협약을 맺은 KOTRA(대한무역투자진흥공사)의 김병호 중동지역본부장은 기자와 만나 "두바이는 미래를 내다보려는 지도자 덕분에 빠르게 변화를 주도하고 부를 축적할 수 있었다"고 평가했다.




두바이(UAE)=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

20:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기