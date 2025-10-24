베선트 美재무, 트럼프 수행해 내주 방한

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 도널드 트럼프 미국 대통령을 수행해 한국을 방문한다.
미 재무부는 23일(현지시간) "베선트 장관이 트럼프 대통령과 함께 말레이시아, 일본, 한국을 방문할 예정"이라고 밝혔다.
이날 미 백악관은 트럼프 대통령이 오는 29~30일 한국을 방문하고 이재명 대통령과 정상회담을 한다고 발표했다. 한국에서 시진핑 중국 국가주석과도 정상회담을 한다. 이에 앞서 말레이시아와 일본도 방문한다.
재무부는 베선트 장관이 말레이시아 방문 중 허리펑 중국 국무원 부총리와 만나 미·중 무역 현안을 논의한다고 밝혔다. 또 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에도 참석할 예정이다. 베선트 장관은 일본 도쿄에서 트럼프 대통령의 국빈 방문 일정에도 동행한다.
한편 트럼프 대통령의 이번 아시아 순방 일정에는 마코 루비오 국무장관도 함께한다. 전날 미 국무부는 루비오 장관이 26~30일 말레이시아, 일본, 한국을 방문한다고 발표했다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
