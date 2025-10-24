성남시, 中 후이저우시와 자매결연 후 첫 공식 교류…바이오헬스 협력 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 대표단 '성남 국제 바이오헬스케어 컨벤션' 참관

신상진 성남시장과 경제·산업 협력 확대 방안 등 논의

경기 성남시(시장 신상진)는 국제 자매도시인 중국 후이저우시 대표단(단장 돤즈후이 부시장. 총 6명)이 성남 국제 바이오헬스케어 컨벤션 행사 참관을 위해 지역을 방문했다고 24일 밝혔다.

신상진 성남시장이 지난 23일 ‘성남 국제 바이오헬스케어 컨벤션’ 행사 참관을 위해 성남시를 방문한 중국 후이저우시 대표단과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

AD

이번 방문은 성남시와 후이저우시가 2016년 우호협력도시 협약을 체결하고 올해 6월 자매결연 협약 체결로 관계를 격상한 뒤 성남시의 초청으로 이뤄진 첫 공식 교류 일정이다.

중국 후이저우시 부시장 일행은 10월 23일 오후 2시 성남 국제 바이오헬스케어 컨벤션 현장인 성남글로벌융합센터(시흥동)를 찾았다.

돤즈후이 중국 후이저우시 부시장은 컨벤션 개막식에서 "성남시와 후이저우시는 한국과 중국을 대표하는 혁신 산업도시"라면서 "향후 양 도시의 기술혁신과 연구개발을 중심으로 상생 협력을 강화해 나가길 바란다"는 내용의 축사를 했다.

대표단은 이어 △16개국 51명의 바이어가 참여한 수출상담회 △50개 부스의 의료기기, 인공지능(AI)·디지털 헬스케어, 바이오헬스케어 제품 전시장 △비즈니스 교류회 등을 참관했다.

성남시청 4층 시장 집무실을 방문해 신상진 성남시장과 간담회를 하고, 경제·산업 협력 확대와 혁신기업 교류 방안 등도 논의했다.

신상진 성남시장은 "후이저우시가 경쟁력을 지닌 전자정보·스마트 디바이스·친환경 배터리 분야와 성남시의 바이오헬스·인공지능(AI) 관련 첨단산업 등 서로의 강점이 상호 협력을 통해 양 도시 모두 상생 발전하는 미래를 열게 될 것"이라면서 "성과 중심의 협력 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.

돤즈후이 후이저우시 부시장은 "오랜 기간 이어온 우정과 협력 관계가 더욱 발전해 신산업 분야 발전의 시너지를 창출하게 될 것"이라고 화답했다.





AD

성남 국제 바이오헬스케어 컨벤션은 국내외 바이오헬스케어 전문가와 기업, 투자자가 한자리에 모이는 대표적인 국제행사로, 올해로 8년째 열렸다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>